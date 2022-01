Uranpreis gefällt – wohin geht die Reise noch

Aktuell kostet das Pfund Uran 46 US-Dollar, eine steile und von vielen vorausgesagte Entwicklung

Gold ist an die Geldpolitik und den US-Dollar gebunden, Uran steht hauptsächlich in Beziehung zu Energie. So sieht Frank Holmes, CEO und Chief Investment Officer bei US Global Investors, eine Verbindung zwischen Uran sowie Öl und Gas. Gegenüber den Diskussionen bezüglich grüner und sauberer Energie zeigt er sich misstrauisch, besonders wenn es um Länder geht, die sehr viel fossile Brennstoffe verbrauchen. Er glaubt, dass die Bewegungen aus dem Energiebereich den Uransektor beeinflussen. Bei der großen Zahl der geplanten und im Bau befindlichen Kernkraftwerke prognostiziert er für das laufende Jahr einen steigenden Uranpreis.





Manch ein Experte rät Investoren Uran als eine dem Gold ähnliche Anlageklasse zu betrachten, da die Investitionsnachfrage einen erheblichen Einfluss auf die zukünftigen Preise besitzt. Uran ist auch einer der wenigen Rohstoffe, die während der Pandemie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren preisliche Zuwächse verzeichnen konnten. Ein Preisniveau von 100, zeitweise sogar 200 US-Dollar sehen Branchenkenner kommen. Gute Nachrichten also für Urangesellschaften wie etwa IsoEnergy. Das Unternehmen wird Explorationsarbeiten auf seinen vier Projekten im Athabascabecken in Saskatchewan durchführen, unter anderem auf dem hochgradigen Laroque East-Projekt.





Ebenso wie Uran ist Gold ein Investment wert und sollte in keinem gut diversifizierten Portfolio fehlen. Ein interessanter Kandidat ist etwa Victoria Gold, Produzent seit dem Jahr 2019. Verantwortlich für die Produktion ist das Dublin Gulch-Grundstück im Yukon-Gebiet in Kanada mit den Goldprojekten Eagle und Olive. Beim Eagle-Projekt soll die Goldproduktion bis 2023 auf 250.000 Unzen jährlich gesteigert werden.





