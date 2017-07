Uranium Energy übernimmt erstklassiges Titan-Projekt!

Wie das Uran-Explorationsunternehmen Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038 / Nasdaq: UEC) vor wenigen Tagen mitteilte, hat man die im März 2016 bekanntgegebene Übernahme der CIC Resources nun abgeschlossen. Demnach hat Uranium Energy seine Optionen zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien der CIC Resources Inc. ausgeübt. Mit dieser Akquisition sichert sich Uranium Energy eine hochkarätige Fläche von 70.498 Hektar, auf der sich das Titanprojekt ‚Alto Parana‘ und seine Pilotanlage befindet.Für die Übernahme wurden an den Verkäufer 664.879 vorerst gesperrte Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 1,5363 USD pro Aktie ausgegeben, deren Gegenwert 1.021.453 USD entspricht. Zusätzlich dazu bekommt der Verkäufer eine Verhüttungsabgabe, eine sogenannte ‚Net Smelter Returns Royalty‘, in Höhe von 1,5 % gewährt. UEC hat sich aber noch die Option einräumen lassen, gegen eine Einmalzahlung von 500.000 USD 0,5 % der ‚Net Smelter Returns Royalty‘ zurückzukaufen.

Um das Gesamtpaket abzurunden hat UEC bereits im vergangenen Monat alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der JDL Resources Inc. übernommen. Der Kauf wurde gegen eine Barzahlung von 50.000 USD und der Ausgabe von 1.333.360 Aktien abgewickelt. Dies war ein geschickter ‚Schachzug‘, da JDR zusätzliche Titan-Mineralkonzessionen besitzt, welche an die ‚Alto Parana‘-Liegenschaft angrenzen.

Das ‚Alto Parana‘-Titanprojekt ist ein bereits fortgeschrittenes Explorationsprojekt im Osten Paraguays und liegt ungefähr 100 km nördlich von Ciudad del Este. Die Liegenschaft erstreckt sich über eine Fläche von 70.498 Hektar mit fünf Bergbauberechtigungen. In direkter Projektnähe, bei Itaipu, befindet sich das zweitgrößte Wasserkraftwerk der Welt, das ein kostengünstiger Stromlieferant werden könnte. CIC Resources hat mit seinem ehemaligen Joint-Venture-Partner Tronox bisher rund 25 Mio. USD in das ‚Alto Parana‘-Projekt investiert.

Die bis dato auf dem Projekt durchgeführten Arbeiten umfassten ein umfangreiches Schürfgrubenprogramm und Bohrungen. Ein kleiner Testbetrieb wurde ebenfalls schon entwickelt, sowie die Konstruktion einer Pilotanlage zur Bewertung des geplanten Arbeitsablaufdiagramms für die Erzaufbereitung. Um Verhüttungstests durchführen zu können wurde entsprechendes Material beschafft. Auch logistische und umwelttechnische Arbeiten wurden bereits durchgeführt. UEC will nun als neuer Eigentümer an der Erstellung eines NI 43-101 konformen technischen Berichts für die Liegenschaft arbeiten, der noch vor Jahresende präsentiert werden soll.

„In den letzten 5 Jahren haben wir in die Zusammenstellung eines Teams von technischen und ortsansässigen Experten in Paraguay investiert, um unser ‚ISR‘-Uranportfolio zu avancieren. Die Akquisition des ‚Alto Parana‘-Projekts reflektiert in keinster Weise eine Änderung der strategischen Ausrichtung von UEC, sondern bot eine Möglichkeit zum Erwerb eines großen fortgeschrittenen Projekts innerhalb eines bekannten Gerichtsbezirks. Durch wirksamen Einsatz unserer Präsenz im Land und des Know-hows identifizierten wir eine zeitgerechte und strategische Möglichkeit, eine Fläche von mehr als 70.000 Hektar zum Vorteil der UEC-Aktionäre zu konsolidieren, auf der sich das Titanprojekt ‚Alto Parana‘ und seine Pilotanlage befindet, in das schon rund 25 Mio. USD investiert wurde,“ erklärte Amir Adnani - https://www.youtube.com/watch?v=X9nBoP0vOng -, Präsident und CEO von Uranium Energy.

Titan ist ein vielseitig einsetzbarer Rohstoff, der unter anderem zur Herstellung von Legierungen für die Luft- und Raumfahrt (Strahltriebwerke, Projektilen und Raumfahrzeugen) benötigt wird. Zudem kann er sehr gut mit Eisen, Aluminium, Vanadium und Molybdän legiert werden. Von allen abgebauten und synthetischen Titanmineralen werden nur 5 % zur Produktion von Titanmetall verwendet. Die restlichen 95 % finden Ihre Anwendung in der Herstellung von reinem Titandioxid - ein Pigment -, das den Weißgehalt und die Deckkraft in Farben und Tinten, Papier, Plastik und selbst in Nahrungsmittelprodukten und Kosmetika verstärkt. Es ist ebenfalls das Metall, das in Apples MacBook-Produktlinie verwendet wird, um einen leichtgewichtigen Rahmen herzustellen. Die jüngste Erholung an den Pigmentmärkten führten zu signifikanten Auswirkungen auf die Rohmaterialien. Diese stark anziehende Nachfrage führte sofort zur deutlichen Reduzierung der Lagerbestände und resultierte in einem kräftigen Preisanstieg am Spotpreis in China. Das wichtigste Titanerz ist Ilmenit, da es die Hauptquelle des Titanoxids darstellt. Gegen Ende 2015/Anfang 2016, im Zeitraum als UEC die Akquisition des ‚Alto Parana‘-Projekts fixierte, notierten die Spotpreise für Ilmenit noch bei rund 60,- USD pro Tonne. Derzeit liegt der Preis bei ungefähr 178,- USD pro Tonne.







