Uranium Energy steigt in den bedeutenden Russell 3000® Index auf

Die Überraschung des Tages lieferte zum Wochenbeginn Uranium Energy Corp. (ISIN: CA33812R1091 / Nasdaq: UEC). Wie das Unternehmen mitteilte, wird man mit der Umstellung am 23. Juni 2017 Mitglied des Russell 3000® Index. Zudem gelten für Unternehmen, die mindestens 12 Monate in den US All-Cap Russell 3000® Index aufgenommen werden, auch die Zugehörigkeit im Large-Cap Russell 1000® Index oder im Small-Cap Russell 2000® Index, sowie den entsprechenden Wachstums- und Wertindizes. Für die Aufnahme in den renommierten Index müssen natürlich bestimmte Qualitätskriterien erfüllt werden, zu denen in erster Linie die Unternehmensziele, die Marktkapitalisierung und die Aktionärsstruktur zählen.Diese Aufnahme könnte für Uranium Energy - https://www.youtube.com/watch?v=X9nBoP0vOng - bedeuten, dass bis zu 12 Mio. Aktien von ETFs über den Markt gekauft werden müssen, die diesen Index als Benchmark nachbilden. Das könnte der Uranium Energy-Aktie Rückenwind verleihen.

In den jedes Jahr neu zusammengestellten Russell-Indizes sind die 4.000 größten US-Aktiengesellschaften per Ende Mai enthalten und nach ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet. Diese Indizes werden häufig von Investment-Managern und institutionellen Anlegern für Indexfonds und als Bezugswert für aktive Investment-Strategien verwendet.

Der FTSE Russell Index ist ein führender globaler Indexanbieter, der eine breite Palette von Indizes, Daten und Analyselösungen erstellt und verwaltet, um den Kundenbedürfnissen durch alle Assetklassen, -ausrichtungen und -strategien zu entsprechen. Die Indizes von FTSE Russell decken 98 % des Anlagemarktes ab und zeichnen ein realistisches Bild der globalen Märkte, das mit dem Experten-Knowhow aus der Entwicklung lokaler Benchmarks in den verschiedenen Ländern der Welt kombiniert wird. Seit über 30 Jahren vertrauen führende Großanleger, Asset Manager, ETF-Anbieter und Investment-Banken bei der Bewertung ihrer Anlageperformance und bei der Entwicklung von Investmentfonds, ETFs und indexbasierten Derivaten auf die Indizes von FTSE Russell.





