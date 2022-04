Uranium Energy reicht technischen Bericht nach neuem Standard ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

That´s big…

Das nennen wir mal einen Paukenschlag! Amerikas am schnellsten wachsenden und führenden Uranunternehmen Uranium Energy reicht seinen ‚S-K 1300 Technical Report‘ ein!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit diesem „Brocken“ hat Uranium Energy (WKN: A0JDRR) die größte Uranressource nach ‚S-K 1300‘-Standard in den Vereinigten Staaten eingereicht, welche übrigens die erst vor kurzem erworbenen Vermögenswerte von Uranium One Americas mit dem vorher schon vorhandenen ‚Reno Creek‘-Projekt kombiniert. Die Aufbereitungsanlage ‚Irigaray‘ bildet dabei die Zentrale für die sieben Satellitenprojekte im ‚Powder River Basin‘ und ‚Great Divide Basin‘, von denen neben ‚Reno Creek‘ bereits drei weitere vollständig genehmigt sind.

Die gesamte ‚gemessene und angezeigte‘-Ressource, um die Anlagen zu betreiben, beläuft sich schon jetzt auf unglaubliche rund 62 Millionen Pfund Uran in rund 56.900 Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 0,069 % U3O8!

Die gesamten ‚abgeleiteten‘-Ressourcen, die für die Anlagen gemeldet wurden, belaufen sich auf rund 7,1 Millionen Pfund Uran, in rund 5.600 Tonnen Gestein mit durchschnittlich 0,064 % U3O8.

Aber das ist noch nicht alles, denn es besteht noch massives Ressourcenerweiterungspotenzial auf dem mehr als 100.000 Acres großen Areal im produktivsten ‚Uran-In-Situ‘-Rückgewinnungsgebiet der westlichen Hemisphäre, namentlich Wyoming.

Diese gewaltige und genehmigte Ressource, in Kombination mit den genehmigten Anlagen in Texas, versetzen Uranium Energy in die einmalig komfortable Lage, die Nummer eins zu sein, wenn es darum geht, die Uranproduktion in den USA wieder aufzunehmen.





Neuer Standard für mehr Sicherheit – auch für die Aktionäre!





Um dem neuen US-Standard gerecht zu werden, meldet Uranium Energy nun alle Mineralressourcen gemäß Artikel 1302 der Verordnung ‚S-K 1300‘, die von der SEC verabschiedet wurde, um die Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke für Bergbauregistranten zu modernisieren und die US-Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke enger an die aktuellen Branchen- und globalen Regulierungsstandards anzupassen.

Amir Adnani, Präsident und CEO von Uranium Energy, zeigt sich stolz, was er auch deutlich zum Ausdruck brachte, als er sagte:

„Wir freuen uns sehr über die Umwandlung der historischen Ressourcen von Uranium One in vollständig konforme ‚SK 1300‘-Ressourcen. Die konformen Werte bestätigen die Sinnhaftigkeit der Uranium One-Akquisition und liefern obendrein wichtige technische Daten, die wir bei der Implementierung unseres ‚Hub and Spoke‘-Ansatzes in Wyoming verwenden werden. Die ~62 Mio. Pfund an ‚gemessenen und angezeigten‘-Ressourcen sowie die ~7 Mio. Pfund an ‚abgeleiteten‘-Ressourcen, die in der Einreichung beschrieben sind, stellen die größte eingereichte Ressourcenzusammenfassung nach dem neuen ‚SK 1300‘-Standard dar.

Diese beträchtlichen genehmigten Ressourcen in Wyoming gepaart mit unseren in Texas genehmigten Projekten, versetzt unser Unternehmen in die Lage, die Wiederbelebung der US-Uranproduktion anzuführen. In einer Zeit beispielloser geopolitischer Ereignisse und Risiken werden vollständig genehmigte und kostengünstige ‚ISR‘-Projekte in den Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung und zukünftig von großem Vorteil sein.“

https://www.youtube.com/watch?v=Wg4tVigWYt4

Fazit:

Der Top-Uran-Entwickler Uranium Energy (WKN: A0JDRR) verfügt mit ‚Hobson‘ und ‚Irigaray‘ schon über zwei produktionsbereite ‚ISR-Hub-and-Spoke‘-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die vollständig genehmigt sind und somit eigentlich nur auf den Produktionsbeginn warten.

Weiteren Unternehmens-Mehrwert liefern die noch sieben weiteren ‚ISR‘-Uranprojekte in den vereinigten Staaten, die ebenfalls voll genehmigt sind! Aber auch das ist noch nicht alles, so gibt es obendrein noch weitere Assets in den USA, Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay in der Explorationsphase, sowie eine große Unternehmensbeteiligung an der Uranium Royalty Corp. der einzigen Uran-Lizenzgesellschaft auf dem Kurszettel.

Alles in allem ist Uranium Energy (WKN: A0JDRR) neben Energy Fuels dass Unternehmen, welches am stärksten von der Wiederbelebung der US-Uranindustrie profitiert! Mit den weiter steigenden Uranpreisen ist es wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen seine Produktion anfährt und damit anfängt richtig Geld zu verdienen!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



Bildquellen: Uranium Energy

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/