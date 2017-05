Uranium Energy macht Ernst! Übernahme eines weiteren voll lizenzierten Uran-Projektes!

Die gestrige Meldung des kanadischen Unternehmens Uranium Energy (ISIN: CA33812R1091 / Nasdaq: UEC) sorgte für reichlich Furore im Markt. Denn wie die Gesellschaft mitteilte, sicherte man sich eine weitere voll lizenzierte Uran- ‚In Situ Recovery‘-Lagerstätte (‚ISR‘) zum Schnäppchenpreis!





Das von Pacific Road Resources Funds und Bayswater Uranium Corporation übernommene ‚Reno Creek‘-Projekt hat erst im Februar 2017 die letzte wichtige Produktionslizenz erhalten. Damit könnte Uranium Energy quasi jeden Tag mit dem Bau von ‚ISR‘-Feldern sowie einer zentralen Verarbeitungsanlage beginnen und dort pro Jahr bis zu 2 Mio. Pfund U3O8 fördern und verarbeiten. Eine Vormachbarkeitsstudie aus dem Jahr 2014 bescheinigt dem ‚Reno Creek‘-Projekt eine hohe Wirtschaftlichkeit mit niedrigen Kapital- und operativen Kosten. Die derzeitigen Ressourcen, gemäß NI43-101-Standard, werden mit 21,98 Mio. Pfund U3O8 in den ‚gemessenen‘ (‚measured‘) und ‚angezeigten‘ (‚indicated‘) Kategorien beziffert, wobei noch weitere 930.000 Pfund aus der ‚vermuteten‘ (‚inferred‘) Kategorie hinzukommen. Die Akquisition des ‚Reno Creek‘-Projektes erfolgt in Aktien. Dafür überträgt Uranium Energy dem Pacific Road Resources Funds, der 97,27 % am ‚Reno Creek‘-Projekt hält, 14 Mio. eigenen Aktien, deren Wert bei etwa 17 Mio. USD liegt, plus 11 Mio. Warrants sowie eine 0,5%ige Abgabe (‚Royalty‘) der Einnahmen, die aber bei 2,5 Mio. USD gedeckelt ist. Die Warrants können zu einem Aktienkurs von 2,30 USD gewandelt werden, was einem Kursaufschlag vom Transaktionskurs von annähernd 100 % entspricht. Die restlichen 2,73 % am Projekt werden von Bayswater Uranium Corporation an Uranium Energy abgetreten.

In Summe kostet Uranium Energy - https://www.youtube.com/watch?v=X9nBoP0vOng - diese Übernahme weniger als 20 Mio. USD, bzw. 0,80 USD je Pfund U3O8, für ein voll lizenziertes ‚ISR‘-Projekt mit einer Ressource von über 20 Mio. Pfund U3O8 und weiterem erheblichen Ressourenpotenzial. In der Vergangenheit wurde durch alle Betreiber des Projektes in Summe mehr als 60 Mio. USD in investiert.

Dieser Deal stärkt Uranium Energys ‚Low-Cost‘-Produktions-Pipeline immens, wodurch die ‚gemessene‘ und ‚angezeigte‘ Ressource des Unternehmens um 68 % auf nun 54,4 Mio. Pfund Uran ansteigt. Die ‚vermuteten‘ Ressourcen stiegen auf Unternehmensebene auf 42,9 Mio. Pfund U3O8. Ebenfalls steigt die genehmigte Uranförderung des Unternehmens um annähernd 100 % auf nun rund 4 Mio. Pfund U3O8 pro Jahr.

Ein weiterer Vorteil durch die Transaktion ergibt sich in der Aktionärsstruktur. Denn mit der Aktienvergabe an den Verkäufer Pacific Road Resources kommt ein großer Rohstoff-Private Equity-Investor bei Uranium Energy an Bord. Zudem könnte Uranium Energy am 12. Mai 2017 in den Russell 2000 Index aufgenommen werden. Sollte diese Aufnahme gelingen, könnten Aktienkäufe von schätzungsweise 12 bis 15 Millionen Aktien folgen, da viele Fonds, ETFs und andere institutionelle Anleger ihre Investments auf diesem Index aufbauen und entsprechend kaufen werden beziehungsweise kaufen müssen. 12 bis 15 Mio. Aktien entspricht gut das Zehnfache des durchschnittlichen Handelsvolumens der letzten drei Monate, womit sich dann auch die hohen Shortpositionen abbauen sollten, die sich mittlerweile auf rund 10 Millionen Aktien summieren.

An der Börse kam diese Meldung erwartungsgemäß gut an. Der Kurs der Uranium Energy-Aktien kletterte dort am Dienstag um fast 13 %.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.

Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englischen Originalmeldungen.