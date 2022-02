Uranium Energy – jetzt komplett schuldenfrei!

Chapeau! Eine weitere Meisterleistung hat das TOP-Team um den Vorzeigeunternehmer Amir Adnani vollbracht, die das Unternehmen noch viel wertvoller macht!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) teilte jüngst mit, dass man per 31. Januar 2022 auch die restlichen 10 Mio. USD seiner besicherten Kreditfazilität zurückbezahlt hat. Damit ist das Unternehmen nicht nur komplett schuldenfrei, sondern verfügt per 2. Februar 2022 neben seinen Spitzenprojekten über bar- und liquide- Mittel in Höhe von rund 120 Mio. USD! Demgegenüber steht Amerikas größtes Uranunternehmen, das gerade einmal mit 708 Mio. USD an der Börse bewertet ist.

Quelle: Uranium Energy

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte:

„In den vergangenen zwölf Monaten haben wir eine Strategie umgesetzt, um die Ressourcen und die Produktionskapazitäten von Uranium Energy (WKN: A0JDRR) zu erweitern und gleichzeitig unsere finanzielle Flexibilität zu verbessern. Diesen Zielen sind wir zum einen durch die wertsteigernde Übernahme von Uranium One und zum anderen durch die Gründung eines der größten physischen US-Uran-Portfolios sowie der Bilanz-Stärkung einen riesigen Schritt nähergekommen.

Unser erweitertes ‚In-Situ-Recovery‘ (‚ISR‘) Produktionsprofil von 6,5 Millionen Pfund Uran in Texas und Wyoming, wird durch sieben vollständig genehmigte Projekte untermauert. Zudem wurde durch unsere zwei lizenzierten und gebauten Verarbeitungsanlagen noch weiteres Investoren-Risiko aus unserem Unternehmen genommen.“

Quelle: Uranium Energy

„Die weit fortgeschrittenen und produktionsbereiten Vermögenswerte sind somit schon vor dem sich immer stärker aufbauenden Inflationsdruck geschützt, der beim Bau neuer Anlagen auftreten würde. Zusammenfassend positionieren all diese Faktoren, kombiniert mit unserer Bilanzstärke, Uranium Energy als das führende Uranunternehmen mit Sitz in den USA.“

https://www.youtube.com/watch?v=45rAJMmfxwo

Fazit: Viele Werte für ganz wenig Geld!

Wie bereits oben geschrieben, wird Uranium Energy (WKN: A0JDRR) derzeit mit nur rund 750 Mio. USD bewertet. Zieht man von dieser Börsenbewertung noch den Barbestand in Höhe von rund 120 Mio. USD ab, werden alle Projekte des Unternehmens, inklusive der Uranium Royalty Corp. Beteiligung (aktueller Wert rund 50 Mio. USD), mit nur noch rund 630 Mio. USD bewertet!

Quelle: Uranium Energy

Eine Bewertung von nur rund 630 Mio. USD für zwei genehmigte und produktionsbereite Produktionsstätten in einer der besten Jurisdiktionen der Welt bringen unserer Meinung nach allein schon einen Inventarwert vom mehreren hundert Millionen USD auf die Waage. Bedenken muss man in diesem Zusammenhang sowohl den zeitlichen als auch den finanziellen Vorteil von Uranium Energy. Denn das Unternehmen steht Gewehr bei Fuß was die Produktion angeht. Hier heißt es quasi Schalter umlegen und los geht es!

Unternehmen, die noch den Genehmigungsprozess durchlaufen müssen, hinken Uranium Energy´s Zeitplan nicht nur 8-12 Jahre hinterher, sondern auch noch viele Millionen Dollar, aufgrund der nötigen Vorarbeiten, Genehmigungsprozesse und im Idealfall, wenn alle Genehmigungen erteilt werden, dann auch dem Anlagen-Bau!

Wie brisant das Uran-Thema in den vereinigten Staaten ist, verdeutlicht die Importabhängigkeit des riesigen Landes, die derzeit bei nahezu 100 % liegt. Und wenn man sich in diesem Zusammenhang noch die Länder anschaut, von denen die USA ihr Uran importieren, wird schnell klar, weshalb Amerika schnellstmöglich eine eigene Uranproduktion aufbauen will, eigentlich muss. Um nur zwei Beispiele zu nennen, steht Russland, ausgerechnet das Land, mit dem sich gerade starke Spannungen aufbauen, für 20 % des angereicherten Urans. Mit einem derart hohen Marktanteil mag man sich die Auswirkungen einer Lieferketten-Unterbrechung zwischen Russland und Amerika gar nicht ausmalen. Aber auch der „Wackelkandidat“ Kasachstan ist ein gewichtiger Uran-Lieferant für die USA.

Vor diesem Hintergrund sollte Amerika alles dafür tun, dass Unternehmen wie Uranium Energy (WKN: A0JDRR) schnellstmöglich den sprichwörtlichen „Riemen auf die Orgel schmeißt“ und die Produktionen anfährt, damit die Atomstromversorger zumindest schon einmal eine gewisse „Grundversorgung“ aus dem eigenen Land gesichert haben. Genau am dieser „Grundversorgung“ sollte Uranium Energy dann einen bedeutenden Anteil haben.

Das Gesamtpaket passt also, weshalb sich ein Investment in Uranium Energy (WKN: A0JDRR) geradezu aufdrängt.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



