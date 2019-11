Uranium Energy entdeckt zusätzliche Mineralisierung und installiert Überwachungsschächte

Gute Nachrichten aus Corpus Christi. Der angehende US-amerikanische Uranproduzent Uranium Energy Corp. (ISIN US9168961038 / NYSE: UEC) hat eine weitere Bohrkampagne auf seinem 30,21 Quadratkilometer großen ‚Burke Hollow‘-Projekt im östlichen Bee County, Texas, abgeschlossen und sein ‚In-situ-Recovery‘-Uran-Projekt damit weiter in Richtung Urangewinnung vorangetrieben. ‚Burke Hollow‘ befindet sich innerhalb des etablierten ‚South Texas Uranium Belt‘ entlang des ‚Downdip Goliad‘-Trends, und liegt nur rund 80 km südöstlich der unternehmenseigenen ‚Hobson‘-Aufbereitungsanlage entfernt.

Neben 57 Explorations- und Abgrenzungsprüflöchern wurden auch die erforderlichen Überwachungsbrunnen für die Produktionsbereichsberechtigung 1 (‚PAA-1‘) installiert. Die Entdeckung zusätzlicher Mineralisierungen führte schließlich sogar noch zur Erweiterung des Produktionsbereiches der zuvor identifizierten Trends sowie zur Entdeckung eines neuen Trends.





Die am 11. März 2019 begonnene Bohrkampagne auf ‚Burke Hollow‘ wurde darauf ausgelegt, die Installation aller Klassen von Überwachungsbohrungen fertigzustellen, die für die Produktionsbereichsberechtigung ‚PAA-1‘ erforderlich sind, aber auch die äußeren Überwachungsbohrungen und alle erforderlichen ersten und zweiten übereinander liegenden Überwachungs- und Basisüberwachungsbohrungen fertigzustellen.





Mit den erfolgreichen Bohrungen wurden auch einige Monitorschächte installiert, die aus 43 Monitorbrunnen sowie 12 ersten darüber liegenden Sandmonitorbrunnen bestehen, die bereits gebohrt und verrohrt wurden. Zudem wurden sieben zweite darüberliegende Monitorschächte gebohrt und verkleidet und 14 grundlegende Monitorbohrungen gebohrt und verrohrt.





Zudem wurden mehrere zusätzliche Erkundungs- und Abgrenzungsbohrungen entlang verschiedener Segmente an den mineralisierten Fronten von ‚Goliad Lower B‘ niedergebracht, die in fünf vorangegangenen Bohrkampagnen untersucht wurden. Dabei hat das Unternehmen mehrere potenzielle Trenderweiterungen identifiziert und 27 weitere Abgrenzungslöcher fertiggestellt, um ‚PAA-1‘ vor dem endgültigen Design und der Installation des Überwachungsbohrlochs zu aktualisieren und neu zu bewerten. Darüber hinaus wurde während der Kampagne auch ein neu entdeckter Trend untersucht, der hauptsächlich auf dem sogenannten ‚Updip‘, der oxidierten Seite liegt. Während dieser Bohrkampagne konnte die Trendlänge des mineralisierten Trends ‚Goliad B-1 um 793 m und ‚Goliad B-2’ um rund 945 m erweitert werden. Neu entdeckt wurde bei den Arbeiten ‚Goliad B-3‘, dessen Trendlänge bisher auf etwa 884 m bestätigt wurde und weiterhin in alle Richtungen offen ist.





Des Weiteren wird die Erweiterung des Monitorrings derzeit neu konzipiert, um den vergrößerten Mineralisierungstrends Rechnung zu tragen. Das Unternehmen plant, die ‚Burke Hollow PAA-1‘-Bohrungen Anfang 2020 wieder aufzunehmen, um den erweiterten Bohrlochring für die Produktionszone abzuschließen.





Andrew Kurrus, VP of Resource Development des Unternehmens - https://www.youtube.com/watch?v=L1d5BRp5sCU&t=10s - erklärte: „Wir sind erfreut über unsere kürzlich abgeschlossene Bohr- und Überwachungskampagne auf ‚Burke Hollow‘. Explorations- und Abgrenzungsbohrungen haben zur Entdeckung zusätzlicher Mineralisierungen geführt, die eine größere ‚PAA-1‘-Produktionszone geschaffen. Mit jeder Bohrkampagne zeigt das Projekt weitere positive Ergebnisse.“





Das Unternehmen erwartet auch künftig gute Nachrichten vom ‚Burke Hollow‘-Projekt, da die Mineralisierungstrends im Bereich ‚Burke Hollow Goliad‘ in Tiefen von nur 48 bis 335 m liegen und dem Umriss einer antiklinalen Struktur folgen. Es bleibt also spannend bei UEC!





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.