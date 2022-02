Uraninvestments gewinnen an Attraktivität

Uran ist eine leistungsstarke und saubere Energiequelle, wenn es um CO2-Neutralität geht. Und Uran wird immer teurer

Um Dekarbonisierungsziele zu erreichen, den Klimawandel zu bekämpfen, ist die Kernkraft ein wichtiges Instrument. Immer mehr erkennen dies und so entwickelt sich der Uranpreis nach oben. Schließlich brachten die beiden letzten Jahre ein Defizit am Uranmarkt, während gleichzeitig die Nachfrage ansteigt. Da lohnt sich ein Blick auf die weltweiten Uranminen. Die meisten besten Uranminen befinden sich in Kasachstan, Kanada und Australien. Die größten allerdings liegen oft in anderen Ländern. Das Investing News Network hat die zehn größten Uranminen der Welt aufgelistet. Grundlage waren die Informationen und Statistiken der World Nuclear Association. Die Nummer eins der weltbesten Uranminen führt die Cigar Lake Uranmine in Saskatchewan an, denn sie ist die höchstgradige Uranmine. 2015 begann dort die kommerzielle Uranproduktion. In Saskatchewan im Athabascabecken liegen auch die Uranprojekte von IsoEnergy. Besonders hochgradige Ergebnisse bringt dabei die Laroque-East-Liegenschaft hervor.





Weitere große Uranminen sind die Husab-Uranmine in Namibia, entdeckt im Jahr 2008 und die Olympic Dam-Mine von BHP in Australien. Letztere liefert neben Uran auch Kupfer, Silber und Gold. In Betrieb ist sie seit 1988. Von Bedeutung ist weiter die Inkai-Uranmine in Kasachstan, wobei laut Angaben der Betreiber das geplante Produktionsniveau bis 2022 um rund 20 Prozent sinken wird. Viele Länder haben erkannt, wie wichtig eine ausreichende Uranversorgung für die Zukunft ist, so auch die USA. Dort ist beispielsweise Uranium Energy als größte Urangesellschaft vertreten. Im Portfolio sind mehrere zum Teil genehmigte Uranprojekte sowie eine Aufbereitungsanlage in Südtexas und Beteiligungen.





