Uran wieder gefragt

Der Uranmarkt zeigt Stärke, sowohl preislich als auch bei den Nachfrageaussichten

Fast 57 US-Dollar kostet aktuell das Pfund Uran. Da reagiert auch die Lieferkette. Es mehren sich Neustartankündigungen. Cameco will die McArthur River Uranmine wieder 2022 oder 2023 an den Start bringen. Auch Paladin Energy will 2024 wieder kommerziell produzieren, dies in seinem Uranprojekt Langer Heinrich in der Namib-Wüste, welches auf Eis gelegt wurde. Dafür wird sehr viel Geld investiert werden. Der Grund ist klar, gerechnet wird mit einem Anstieg des Uranbedarfs um 40 Prozent bis zum Jahr 2040. Gleichzeitig streben westliche Versorgungsunternehmen eine Diversifizierung weg von geopolitisch problematischen Ländern an. So könnten sich die Uranmärkte aufteilen in westliche und östliche. Zum Osten gehören zum Beispiel Russland, Usbekistan und Kasachstan. Sie sind für rund 60 Prozent des globalen Uranangebots verantwortlich. Länder mit einer geografischen oder geopolitischen Lage zu Russland werden vom Westen eher gemieden werden.

In den westlichen Uranmärkten droht ein Versorgungsdefizit, denn sichere Gerichtsbarkeiten sind gefragt. Mit dem Ukraine-Krieg konnte der Uran-Spotpreis erstmals seit 2011 die Marke von 60 US-Dollar je Pound Uran überwinden. Analysten rechnen weiter mit steigenden Uranpreisen. Und jeder weitere Preisanstieg dürfte sich positiv für Uranaktien auswirken. Besonders für Unternehmen mit Weitsicht wie etwa Uranium Energy. Die Gesellschaft besitzt nicht nur zwei betriebsbereite Produktionsplattformen und sieben lizenzierte kostengünstige ISR-Uranprojekte, sondern auch ein riesiges physisches Uranportfolio. Dabei wurde und wird das Uran zu äußerst günstigen Preisen eingekauft. In Kanada in Sachen Uran (und auch Vanadium) engagiert sich Labrador Uranium in Neufundland und Labrador. Alle Projekte befinden sich im Alleineigentum von Labrador Uranium. Ein groß angelegtes Bohrprogramm läuft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/) und Labrador Uranium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/labrador-uranium-inc/).

