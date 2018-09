Uran und Gold

Goldlagerstätten verteilen sich nicht gleichmäßig über die Erde. Spannende Gründe für die Entstehung einer Lagerstätte gibt es einige.

Noch immer ist der Grund für die Entstehung vieler großer Goldlagerstätten nicht bekannt. Zum Teil waren Mikroben verantwortlich, zum Teil ist es Erdbeben zu verdanken und manchmal sammelt sich das edle Metall in heißen Quellen an. Einer Theorie zufolge stammt unser gesamtes Gold aus gigantischen Sternkollisionen.

Für seinen Goldreichtum berühmt ist das südafrikanische Witwatersrand-Gebiet. Wie es sich angereichert hat? Erdöl, heiße Quellen und Uranerz haben zusammengewirkt und sind für das viele Gold verantwortlich. Laut Forschungen entstand ein Teil des Witwatersrand-Goldes durch Flüsse in der Urzeit, die Gold zu Nuggets formten. Entstanden ist das Gold, so ergaben Erzproben, durch Wechselwirkungen von Erdöl und hydrothermalen Flüssigkeiten. An der Oberfläche der Öltröpfchen sammelte sich Gold an.

Heute noch findet man Verbindungen aus Gold, Erdöl und Uranerz im Witwatersrand-Gebiet. Hier operiert auch der größte Produzent von südafrikanischem Gold, Sibanye-Stillwater. Daneben besitzt die Gesellschaft Platinmetallminen in Südafrika und den USA und dürfte der größte Platinmetallproduzent in Nordamerika sein. Besonderes Augenmerk legt Sibanye-Stillwater dabei auf verantwortungsvollen Abbau und Aufbereitung der Bodenschätze.

Jedenfalls verwundert es nicht, dass das Witwatersrand-Gebiet auch bedeutende Uranlagerstätten enthält. Neben dem berühmten Athabascabecken in Saskatchewan gibt es auch in den USA große Uranvorkommen. Ein Unternehmen, Uranium Energy, kümmert sich um das Uran dort. Ein Vorteil der Gesellschaft sind die vorhandenen Datenbanken für historische Uranexploration.

Uranium Energy steht finanziell gut da und kann mit seiner Hobson-Verarbeitungsanlage in Texas jederzeit seine nahe liegenden Projekte bedienen. Die Projekte (teilweise genehmigt und zum Teil fortgeschritten) befinden sich in Texas, Wyoming, New Mexico, Colorado und Arizona und Paraguay.

