Uran ist allgegenwärtig

Der Rohstoff Uran befindet sich nicht nur in der Erdkruste, in den Schweizer Alpen und in den Ozeanen, sondern auch in der Umwelt und im Menschen

Damit ist Radioaktivität nichts Neues. Jetzt befindet sich der Uranmarkt in einem wachsenden Defizit. Noch sind die Uranpreise relativ niedrig, doch das könnte sich bald ändern. Uranüberschüsse werden der Vergangenheit angehören. Auch sind die Sekundärversorgungsquellen in der letzten Zeit bereits gesunken. Szenarien, die den Uranpreis unten halten würden, sind kaum zu befürchten.

Das Risiko eines weiteren Atomunfalls nach Fukushima ist sehr gering. Und dass sich China plötzlich vom Ausbau der Kernenergie abwendet, ebenfalls. Auch FocusEconomics, Spezialist für Wirtschaftsanalysen und Preisvorhersagen für Rohstoffe, geht in seiner neuesten Analyse von einem steigenden Uranpreis aus. Uran, wenn auch einer der umstrittensten Rohstoffe, dürfte angesichts der weltweit zunehmenden Zahl von Atomkraftwerken, mehr in den Fokus der Anleger rücken.

Seit 1938 die Kernspaltung entdeckt wurde, avancierte Uran zu einem wichtigen Energieträger und wird in Atomkraftwerken zur Energiegewinnung genutzt. Für eine große Volkswirtschaft ist es praktisch unmöglich, ein zuverlässiges Netz ohne Kernenergie, und zugleich kohlenstoffarm, zu besitzen. Da also der weltweite Energiebedarf nicht ohne Uran zu stemmen ist, sollten bei einem steigenden Uranpreis besonders die Uranunternehmen profitieren wie etwa Fission 3.0 oder Uranium Energy.

Fission 3.0 befindet sich mit einem Patterson Lake North-Uranprojekt in einem der besten Urangebiete der Erde, im westlichen Athabaskabecken in Saskatchewan, Kanada. Sie umfasst mehr als 27.000 Hektar.

Uranium Energy kann auf seiner Palangana-Mine (innerhalb von sechs Monaten), auf dem Goliad-Projekt (voll genehmigt) und dem Burke Hollow-Projekt (bereits lizenziert) die Förderung beginnen. Dazu kommt noch das Reno Creek-Projekt (voll lizenziert), sowie ein Titanprojekt (Alto Paraná). Das große Plus ist die bereitstehende Verarbeitungsanlage Hobson.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp.html) und von Fission 3.0 (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fission-30-corp.html).





