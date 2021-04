Uran auf der Sonnenseite

Nach vielen Jahren, in denen der Uranpreis nur so dahindümpelte, scheint sich die Stimmung zu ändern

Der aktuelle Spotpreis von rund 30 US-Dollar je Pfund Uran liegt deutlich über dem Mehrjahrestief. Um Gewinne zu erzielen, ist aber noch ein höherer Preis nötig. Für den Bau neuer Uranminen müsste der Uranpreis wohl noch deutlich höher liegen. Die jetzige positive Stimmung hat sich auch auf die Urangesellschaften ausgewirkt, deren Aktienwerte vielfach gestiegen sind. Nach der weitreichenden Abschaltung der japanischen Reaktoren nach der Fukushima-Katastrohe hatte sich ein Uranüberschuss aufgebaut. In der Uranbranche sind die Verträge langfristig und teure langfristige Verträge lagen vor.





So kostete Uran im Jahr 2016 nur noch 18 US-Dollar je Pfund. 2018, erst relativ spät, reduzierten dann Produzenten wie etwa das Branchenschwergewicht Kazatomprom ihre Uranproduktion. Cameco, ebenfalls ein Uranriese, versetzte seine McArthur River Mine in den Wartungsmodus. Rio Tinto verkaufte einen Großteil an seiner Rossing-Uranmine an Chinesen. Heute gilt Uran als zuverlässige Energiequelle und verhindert die Entstehung vieler Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Und die Vermeidung von Emissionen ist heute aufgrund der Klimapolitik weltweit wichtig. Laut einem Bericht der World Nuclear Association ist der Uranbedarf gegenüber dem Vorjahr bereits um zirka 26 Prozent angestiegen.





Und es gibt immer noch Urangesellschaften, die das Potenzial für spektakuläre Projekte besitzen und diese vorantreiben, denn sie haben das Potenzial der kommenden Jahre erkannt. Dazu gehört beispielsweise IsoEnergy mit seinen Uranprojekten im für Uranreichtum berühmten Athabascabecken in Saskatchewan. Besonders vielversprechend ist die vom Unternehmen entdeckte Hurricane-Zone auf der Larocque East-Liegenschaft dort. International Consolidated Uranium besitzt Goldprojekte, konzentriert sich aber seit einiger Zeit auf Uranprojekte. Die Gesellschaft arbeitet am Erwerb von verschiedenen Projekten beziehungsweise hat den Erwerb abgeschlossen, ist aktiv in Labrador, Quebec und Australien.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/).

