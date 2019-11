Uran-Rally muss kommen

Die weltweite Kernenergieerzeugung hat sich inzwischen auf das Niveau vor dem Fukushima-Unfall erholt

Rund 15 Prozent der Welt wird mit sauberem Strom aus Kernkraftwerken versorgt. 447 Reaktoren auf der Erde liefern den Strom. Gebaut werden derzeit 55 und rund 500 sind geplant. Preislich hatte Uran im Jahr 2016 ein 12-Jahrestief markiert. Heute kostet ein Pound Uran zirka 26 US-Dollar. Noch Ende Oktober lag der Uranpreis bei 24 US-Dollar, dies ist bereits ein Anstieg von acht Prozent.







Die Internationale Energieagentur schätzt, dass die Atomenergie von heute rund 400 Gigawatt bis zum Jahr 2050 auf 1.250 Gigawatt steigen wird. Den meisten Atomstrom gibt es in den USA. Dort kommen rund 20 Prozent des Gesamtstroms aus 97 Kernkraftwerken. In China arbeiten 47 Reaktoren. Ziel des Landes ist es die Atomstromkapazität bis 2030 zu verdreifachen. Denn es fehlt massiv an sauberer Luft.







Für 2019 werden geschätzte 192 Millionen Pfund Uran benötigt. Abgebaut wird in diesem Jahr aber deutlich weniger. Und die zwei größten Uranproduzenten kürzen ihre Produktion. Eine Uran-Rally scheint unausweichlich. Besonders groß ist die Differenz zwischen Uranbedarf und im Land produziertem Uran in den USA. Nur knapp zwei Prozent des nötigen Urans stammen aus den USA, der Rest muss importiert werden. Diese starke Abhängigkeit von anderen Ländern, beispielsweise Russland, ist dem Amerikanern ein Dorn im Auge.







Gut, dass es Urangesellschaften im Land gibt, wie etwa Uranium Energy. Vier ISR-Projekte (Injection-Solution-Mining) in den USA und eine Verarbeitungsanlage, die bereits genehmigt ist, gehören zum Portfolio von Uranium Energy.







In Kanada, in Saskatchewan liegt das für Uran berühmte Athabascabecken. Dort im östlichen Teil des Beckens arbeitet IsoEnergy an verschiedenen Uranprojekten. Die Bohrungen laufen auf Hochtouren und sehr gute Ergebnisse sind vorhanden.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/) und IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/).







