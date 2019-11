Update zum Handelsstreit und Übersicht der 9 relevanten Probleme

Die Ankündigung Chinas, man werde die Strafzölle beiderseitig Schritt für Schritt zurücknehmen, wenn man sich mit den USA einigt? Oder die Behauptung Chinas, die Teillösung (heißt nun Phase 1) könne erzielt werden? Nein!Die Trump-feindliche Washington Post berichtet von einem Show-Verfahren gegen Fentanyl-Schmuggler in China., 20 Beteiligte wurden vor Gericht gestellt, es hagelte lebenslange Gefängnisstrafen. Westliche Medien wurden eingeladen, ein sehr seltener Vorfall, um die Prozesse zu begleiten.Medien müssen Stories produzieren, die sich verkaufen lassen. Am Finanzmarkt braucht man Fakten, um Kapital auf das richtige Pferd zu setzen. Das finde ich an meinem Job so interessant.Die komplette Liste und aktuelle Stände finden Sie unter "Kapitel 02. So tickt die Börse: Update zu China-Vorwürfen" unter https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1680