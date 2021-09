Unterwegs mit einem fliegenden Auto - irgendwann Realität

Rund 250 Unternehmen umfasst die Branche der fortschrittlichen Luftmobilität

Elektrische Flugfahrzeuge und die dazugehörige Infrastruktur, einsatzfähig in Städten auf der ganzen Welt, ist das Ziel der Unternehmen. Es scheint die nächste Revolution in der Luft- und Raumfahrt vor der Tür zu stehen. Die Entwicklung fliegender Autos stützt sich auf Nachhaltigkeit, auf On-Demand-Dienste und auch auf Investoren, die bereit sind viel Geld zur Verfügung zu stellen. Und – ganz wichtig – die nötige Technologie ist vorhanden. Wesentlicher Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang ist die Batterietechnologie. Allmählich werden sie nämlich erschwinglich, damit macht die Wirtschaftlichkeit des Antriebs dieser Fahrzeuge Sinn.

Hintergrund ist die CO2-Bilanz, die eine Veränderung des Verkehrsnetzes braucht, um das Problem des Klimawandels zu lösen. Fliegende Autos werden die öffentlichen Verkehrsmittel nicht ersetzen, aber für bestimmte Arten von Reisen können Luftmobilitätsfahrzeuge zur Emissionsvermeidung beitragen. Hier könnte man an Innenstadtsflüge zum Flughafen etwa denken. Natürlich müsste dafür noch ein hoher Preis gezahlt werden. Für einen eiligen Geschäftsreisenden kann es passend sein, für einen Durchschnittsverbraucher aber erst, wenn eine allgemeine Zugänglichkeit geschaffen werden kann und die Preise erschwinglich werden.

Voraussetzung ist weiter eine Infrastruktur, denn Flugautos müssen viel leisten und benötigen daher viel Energie, am besten aus erneuerbaren Quellen. Für die Batterien ist Lithium nötig. Dies besitzt etwa Millennial Lithium in seinem Pastos Grandes Lithiumprojekt in Argentinien. Auch in Sachen Wasserstofftechnologie und Brennstoffzellen wird weltweit geforscht und die Entwicklung vorangetrieben. Dafür braucht es den Rohstoff Platin. Diesen produziert zum Beispiel Sibanye-Stillwater, auch ein bedeutender Goldproduzent, in Südafrika oder in den USA.

