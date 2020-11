Unterstützung von allen Seiten: Nordex geht durch die Decke

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nachricht, dass in den USA nun endlich der Prozess der Amtsübergabe beginnen kann, dürfte auch bei vielen Unternehmen für Erleichterung sorgen. Als potenzielle Profiteure des Wechsels im Weißen Haus werden zum Beispiel die Player im Bereich der erneuerbaren Energien gehandelt. Joe Biden will schließlich den Klimaschutz zu einem der Schwerpunkte seiner Präsidentschaft machen.

Anstelle von Schaufeln werden in den kommenden Monaten spezielle Kühlboxen benötigt, die für den Transport der Impfstoffe bestimmte Voraussetzungen erfüllen Bei den entsprechenden Aktien kam es am Tag der US-Wahl daher auch zu heftigen Kursschwankungen. Als es am frühen Morgen noch nach einem Sieg von Donald Trump aussah, brachen die Notierungen erst einmal ein, um sich im Laufe der Zeit dann deutlich zu erholen. Beim Windenergieanlagen-Hersteller Nordex zum Beispiel ist die Aktie im laufenden Monat um über 60 Prozent gestiegen. Damit ist sie einer der absoluten Top-Performer am deutschen Aktienmarkt.

Kursziele müssen deutlich angehoben werden

Gepusht wurden die Kurse hier zusätzlich von einem überraschend positiven Ausblick des Unternehmens vor gut zwei Wochen. Für das Jahr 2022 rechnet Nordex mit einem Umsatz von fünf Milliarden Euro und einer EBITDA-Marge von acht Prozent. Das lag deutlich über den Konsensschätzungen. Untermauert wurden die guten Aussichten durch einen starken Auftragseingang. Das alles hat dazu geführt, dass die Analysten ihre Kursziele zum Teil stark anheben mussten. HSBC zum Beispiel hat den fairen Wert in dieser Woche von 16,80 auf 22 Euro erhöht, bei der NordLB ging es von nur 12,50 Euro auf 21,00 Euro hoch. Beide Häuser raten zum Kauf der Aktie, die heute schon wieder deutlich zulegen und die Marke von 20 Euro knacken kann.

Wasserstoff-Fantasie ist auch noch dabei

Marlon Kröner ( Skyy ) hatte ihre Position bei Nordex in dem wikifolio Wasserstoffwirtschaft und BZ vor exakt einer Woche an einem der zuletzt sehr seltenen schwachen Tage zu 17,38 Euro noch mal aufgestockt: „Nordex macht gerade stabile Gewinne, den kleinen Rücksetzer nehme ich mal als Zukaufsmöglichkeit wahr“. Seitdem ist der Kurs bereits um 16 Prozent gestiegen. Der seit Mitte September aufgebaute Bestand liegt insgesamt sogar mit rund 50 Prozent im Plus. Der Trader setzt in diesem Portfolio vor allem auf Unternehmen, die sich vorwiegend im Bereich „Wasserstoffwirtschaft“ bzw. „Wasserstofftechnologie“ bewegen. Das impliziert auch Firmen, die für die Entstehung oder den Betrieb einer Wasserstoffwirtschaft dienlich sein können. Genau dazu zählen nach Ansicht von Kröner Werte wie Nordex: „Windkraft ist aktuell ein wichtiger Bestandteil der Wasserstoffstrategien der Länder“. Das Anfang 2017 gestartete wikifolio hat in diesem Jahr so richtig Fahrt aufgenommen. Bei einem Maximalverlust von 44 Prozent konnte bislang ein Kursplus von 319 Prozent oder 42 Prozent p.a. generiert werden.

+313,8 % seit 20.01.2017

+148,3 % 1 Jahr

1,48× Risiko-Faktor

EUR 413,59 investiertes Kapital

Skyy DE000LS9QPS1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2018201920200200400-200 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 42,2 Prozent Was zählt ist die Performance

Für Thomas Hansch ( thco ) spielen fundamentale Überlegungen in seinem wikifolio Deutschland Momentum überhaupt keine Rolle. Dass er bei Nordex am Freitag zu 18,42 Euro zugeschlagen hat, liegt einzig und allein an der guten Performance der Aktie in den vergangenen Monaten. Der Trader handelt hier nämlich eine klassische Momentum-Strategie, die darauf abzielt, dass die zuletzt gut gelaufenen Aktien auch weiterhin überproportional steigen werden und sich somit eine überdurchschnittliche Rendite ergeben kann. Seit dem Start Ende 2015 wurde so bei einem maximalen Drawdown von 28 Prozent eine Performance von 61 Prozent sowie eine jährliche Durchschnittsrendite von 10,0 Prozent erzielt. Nordex ist zurzeit der zweitgrößte Titel in dem aus neun Aktien bestehenden und zu 90 Prozent investierten Musterdepot.

+59,8 % seit 31.12.2015

+30,5 % 1 Jahr

0,94× Risiko-Faktor

EUR 262.686,84 investiertes Kapital

thco DE000LS9MED6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2017201820192020501000-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 10,0 Prozent Die 10 meistgehandelten deutschen Nebenwerte der letzten sieben Tage:

