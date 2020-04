Ein Brief an die Unternehmen und Mitarbeiter der sauberen EnergieindustrieOhne Zweifel hat Zinc8 Energy Solutions Inc. die bestmöglichen Partner an der Seite, um den Weg zur vollständigen Kommerzialisierung seiner einzigartigen, patentierten und kostengünstigen Langzeit-Energiespeichersysteme fortzusetzen.

Am 1. April 2020 veröffentlichten die Energie- und Umweltbehörden des Bundesstaates New York einen Brief an "Unternehmen und Mitarbeiter der sauberen Energieindustrie" mit dem Betreff "Unterstützung der sauberen Energieindustrie als Antwort auf COVID-19", in dem sie ihre Bekenntnis und ihr Engagement für saubere Energie bekräftigten und sicherstellten, dass sie die landesweit führenden Verpflichtungen New Yorks im Bereich saubere Energie erfüllen können und werden. Der Brief wurde unterzeichnet von:

- Alicia Barton, Präsident & CEO von NYSERDA (New York State Energy Research & Development Authority)

- Gil C. Quiniones, President & CEO von NYPA (New York Power Authority)

- Basil Seggos, Kommissionsmitglied beim New York State Department of Environmental Conservation

- John B. Rhodes, Vorstandsvorsitzender & CEO von New York State Public Service Commission

- Thomas Falcone, CEO von Long Island Power Authority

Auszüge:

"Wir sind verpflichtet, alles in unserer kollektiven Macht und Autorität zu tun, um Ihnen in den kommenden Wochen und Monaten Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen."

"Wir wissen auch, dass Energie-, Klima- und wirtschaftliche Entwicklungsziele nach wie vor im Mittelpunkt unserer jeweiligen Missionen stehen und nicht ignoriert werden können. Die Schaffung und Aufrechterhaltung von Stabilität in diesen kritischen Bereichen wird der Schlüssel für die Erholung nach dem Abklingen der Krise sein. Diese Ziele und dieser Ansatz werden dazu beitragen, dass New York weiterhin in der Lage ist, Gouverneur Cuomo´s landesweit führende Klimaverpflichtungen zu erfüllen."







Der vollständige Brief kann auch auf der Webseite von Rockstone Research eingesehen werden.







Rockstone Report-Übersicht

Report #7: “Erneuerbare Energie-Aktien könnten sich als erstes erholen, sagt JPMorgan“

Report #6: “Tod eines kranken Bullenmarktes und Geburt einer sauberen Energie-Infrastruktur des Widerstandes“

Report #5: “Dank Regierungsunterstützung: Erster Energiespeicher-Vertrag im Privatsektor für Zinc8 Energy Solutions: Zweiter Batterie-Auftrag aus New York“

Report #4: “Besichtigung des Entwicklungs- und Produktionsbetriebs von Zinc8: Der Beginn der Batterie-Ära im Energieversorgungsbereich“

Report #3: “Der grösste staatliche Energieversorger der USA verkündet Partnerschaft mit Zinc8: Kooperationsabkommen mit der New York Power Authority zur Kommerzialisierung der Zink-Luft-Batterietechnologie“

Report #2: “MGX Renewables wird Zinc8 Energy Solutions“

Report #1: “Überbrückung der Infrastruktur-Lücke bei erneuerbaren Energien“

Unternehmensdetails



Zinc8 Energy Solutions Inc.

#1 – 8765 Ash Street

Vancouver, BC, Canada V6P 6T3





ISIN: CA98959U1084

Aktien im Markt: 75.711.374







Kanada Symbol (CSE): ZAIR



Aktueller Kurs: $0,275 CAD (01.04.2020)

Marktkapitalisierung: $21 Mio. CAD







Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 0E9 / A2P15E

Aktueller Kurs: €0,18 EUR (02.04.2020)

Marktkapitalisierung: €14 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz





Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. und wird von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. besitzt. Ferner wird Zimtu Capital Corp. von Zinc8 Energy Solutions Inc. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report bezahlt. Die Nutzungsrechte vom Titelbilds wurden von KieferPix erworben.