Der Unterschied zwischen Trading und Investieren

Trading und Investieren sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. EineInvestition basiert auf einer ausführlichen Analyse von Fundamentaldaten– zumindest sollte sie das. Wie entwickelt sich das operative Geschäft?Steigen die Umsätze und Gewinne? Ist die Aktie des Unternehmens imBranchenvergleich günstig bewertet oder eher teuer?Investieren nach der Fundamentalanalyse ist in aller Regelzeitaufwändig, weil für die Untersuchung viele Einzeldaten benötigtwerden, die anschließend auch noch in ein Verhältnis zu den Datenkonkurrierender Unternehmen gebracht werden müssen. Die Investoren gehenPositionen mit einem längerfristigen Horizont ein, meistens werden dieentsprechenden Papiere gekauft mit dem Ziel, sie über Wochen, Monateoder sogar Jahre im Depot liegen zu lassen.Nichts würde einem Daytrader ferner liegen, als eben solcheLangfristpositionen aufzubauen. Professionelle Trader, manche von ihnenhandeln bis zu 100-mal am Tag, sind kurzfristig orientiert. Sie gehenPositionen für ein paar Tage, Stunden oder sogar nur Minuten ein. VomDaytrading spricht man, wenn die zu Handelsbeginn eingegangenen Tradesspätestens zum Tagesende glattgestellt werden. Trader sprechen vomGlattstellen einer Position und nicht vom Verkaufen, weil sie in allerRegel auf beiden Seiten aktiv sind, d.h. sowohl auf der Long- als auchauf der Shortseite.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgtkeine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkaufvon Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass dieKonsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchtenin diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien(auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oderOptionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. EinTotalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.