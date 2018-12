Unternehmensanleihen von B.A.T. Capital Corp [...]

Im August 2017 hat das Unternehmen B.A.T. Capital Corp. – eine Tochtergesellschaft des Tabakkonzerns British American Tobacco – zwei Unternehmensanleihen mit einem Emissionsvolumen von je 2,49 Milliarden US-Dollar begeben. Diese sind seit dem 30.11.2018 nun auch am Börsenplatz Stuttgart gelistet.

Die Anleihe A2RTLU hat eine Laufzeit von 20 Jahren und wird somit zum 15.08.2037 fällig. Der Kupon, welcher halbjährlich im Februar und August gezahlt wird, beträgt 4,390 %. Die Anleihe ist mit einer Make Whole Call Option zu 0,25 % bis zum 15.02.2037 ausgestattet und kann außerdem ab dem 15.02.2037 zu 100% vom Emittenten vorzeitig gekündigt werden.Die Anleihe A2RTLV wird am 15.08.2047 fällig und ist mit einem Kupon von 4,540 % ausgestattet. Dieser wird halbjährlich im Februar und im August ausgezahlt. Der Emittent behält sich bis zum 15.02.2047 eine Make Whole Call Option zu 0,30 % vor, ab dem 15.02.2047 kann eine vorzeitige Rückzahlung zu 100% erfolgen.Beide Anleihen können vom Privatanleger ab einem Mindestbetrag von 2.000 US-Dollar nominal und mit einer Stückelung von 1.000 US-Dollar nominal gehandelt werden. Am Börsenplatz Stuttgart kann die Abwicklung sowohl in Euro als auch in US-Dollar erfolgen.