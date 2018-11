Unternehmensanleihe von Verizon jetzt an der Börse Stuttgart handelbar

Seit dem 26.10.2018 ist die Unternehmensanleihe mit der WKN A2RSFM von Verizon an der Börse Stuttgart handelbar. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt 4,23 Milliarden Dollar und kann von Privatanlegern ab einem Mindestbetrag von 2.000 US-Dollar nominal erworben werden. Die Stückelung beträgt anlegerfreundliche 1,000 US-Dollar nominal. Der Kupon beläuft sich auf 4,329% und wird halbjährlich im März und im September gezahlt. Die Anleihe ist mit einer Make Whole Call Option @0,25% bis zum Laufzeitende ausgestattet. An der Börse Stuttgart kann die Anleihe sowohl in Euro als auch in US-Dollar abgewickelt werden. Verizon Communications Inc. ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter und zählt zu den größten US-amerikanischen Mobilfunkanbietern. Verizon Communications Inc. wird von der rating-Agentur S&P mit BBB+ bewertet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.