In dieser Woche stand eine Unternehmensanleihe von Südzucker im Fokus der Stuttgarter Anleger: Die Hybridanleihe mit der WKN A0E6FU wurde am 24. Juli von der Ratingagentur Moody’s von Ba2 auf Ba3 herabgestuft mit negativem Ausblick. Das Rating für Südzucker bleibt davon unberührt. Als Hintergrund für die Herabstufung nennt Moody’s die schwachen Zuckerpreise aufgrund des Überangebots am Markt und der EU-Zuckermarktliberalisierung im Oktober 2017.

Unmittelbar nach der Meldung ist der Kurs der Anleihe auf unter 94 Euro eingebrochen. An der Börse Stuttgart kam es zunächst zu Abgabedruck. Im Laufe des Handelstages haben sich die Kurse dann auf niedrigem Niveau stabilisiert und Privatanleger haben wieder gekauft. Bei der Anleihe handelt sich um einen perpetual Bond mit einem Floater Kupon, der sich an dem 3 Monats Euribor mit einem Aufschlag von 310 Basispunkten orientiert. Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. Die Anleihe ist jeweils zum 30. März/ Juni / September/ Dezember vom Emittenten kündbar.