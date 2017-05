Unsicherheit hilft Gold am meisten

Während der Goldpreis in den vergangenen Wochen weitgehend seitwärts tendierte, war der Ölpreis zwischenzeitlich kräftig unter Druck, ehe er sich nun etwas erholt hat. Im Fokus der Investoren stehen die jüngsten Meldungen über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren in den USA. Die gestiegene politische Unsicherheit wirkt sich unterschiedlich auf die Rohstoffe aus.



Kurssprung beim Goldpreis: Nachdem die ersten Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren wegen Behinderung der Justiz laut geworden sind, flüchten Investoren in US-Staatsanleihen. Die Renditen für zehnjährige Anleihen sind in der Folge stark zurückgekommen. Ähnlich erging es dem Dollar, der besonders gegenüber dem Yen eingebüßt hat. Im Gegenzug ist der Goldpreis nach oben geschossen, der sich häufig konträr zu Zinsen und Dollar entwickelt. Sollten der Dollar und die US-Renditen weiter nach unten tendieren, könnte sich daher der Anstieg des Goldpreises fortsetzen.



Andererseits nutzen Anleger offenbar die Silberschwäche, denn seit Anfang Mai sind vergleichsweise hohe Zuflüsse in den globalen Silber-ETFs geflossen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte sich der Silberpreis trotz der sich eintrübenden US-Konjunktur stabilisieren oder gar der Goldpreiserholung stärker folgen. In der Vergangenheit hatte es beim Silberpreis häufig höhere Schwankungen nach oben und unten gegeben als bei Gold.



Alle Augen auf das OPEC-Treffen gerichtet



Trotz der jüngsten Nachrichten aus den USA zeigte sich der Ölpreis zuletzt fest. Einerseits wurde er vom schwachen Dollar gestützt. Anderseits sorgen die Pläne Saudi-Arabiens und Russlands, die Kürzung der Ölförderung um neun Monate bis März 2018 zu verlängern, für Rückenwind. Damit sollen die weltweit sehr hohen Lagervorräte abgebaut werden, die vor allem durch die hohe US-Produktion zustande gekommen sind. Umso gespannter schauen Investoren auf das OPEC-Treffen am 25. Mai in Wien. Sollten sich Saudi-Arabien und die anderen OPEC-Mitglieder tatsächlich wieder einigen können, dürfte der Ölpreis allmählich nach oben tendieren, insbesondere wenn der Dollar weiter schwächeln sollte.



Für ein Rohstoffinvestment sollten Anleger nicht nur den Dollar, sondern auch die US-Zinsen genau im Auge behalten. Inzwischen wird eine US-Leitzinserhöhung im Juni nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent erwartet. Sollten Dollar und Zinsen also unter Druck bleiben, dürften das vor allem die Preise von Gold und Silber beflügeln. Hingegen könnte der Ölpreis aufgrund des hohen Ölangebots noch hinterherhinken.



