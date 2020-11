Unsicherheit vor der US-Wahl?

1. SAP (WKN: 716460)

Nach der turbulenten letzten Handelswoche mit einem Verlust von über 25% ist die SAP auch zum Start in die neue Woche die meistgehandelte Aktie unter Stuttgarter Anlegern. Die Aktie notiert bei 91,08 Euro mit einem Minus von 1% entgegen des positiven Gesamtmarkts etwas schwächer.

2. BioNTech(WKN: A2PSR2)

Die Papiere des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech gehören auch heute zu den meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Der Chef des Mainzer Unternehmens rechnet in zwei Wochen mit den entscheidenden Ergebnissen zur Wirksamkeitsstudie. Danach könnte der Impfstoff kurz vor der Zulassung stehen. Den Anlegern scheint diese Nachricht zu gefallen, die Aktie notiert 3% fester.

3. BYD (WKN: A0M4W9)

Der chinesische Automobilkonzern ist zum Wochenstart bei Stuttgarter Anlegern sehr gefragt. Die Aktie notiert am Mittag um 10% höher. BYD hatte erst letzte Woche starke Quartalszahlen vorgelegt. Seither heben viele Analysten die Kursziele munter an. Die Aktie konnte alleine in den letzten sechs Monaten um fast 250% zulegen.