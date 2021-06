Unruhige Börsenwoche voraus?

1. Volkswagen (WKN 766403)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind zum Wochenstart die Papiere von Volkswagen. Die Aktie verliert rund 1,3%. Wie der Konzern am Wochenende mitteilte, ist der Ausstieg für Verbrennungsmotoren für den Zeitraum zwischen 2033 bis 2035 geplant.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Die Aktien von BioNTech finden sich indes auf der Käuferseite wieder und gewinnen rund 0,6%. Wie Bundesgesundheitsminister Spahn am Wochenende in einer Diskussionsrunde verkündete, wird es im Laufe der nächsten zwei Monaten zu großen Impfstoff-Lieferungen von nahezu allen relevanten Impfstoff-Herstellern – darunter auch BioNTech/Pfizer – kommen.



3. Varta (WKN A0TGJ5)

Auch Varta-Aktien starten freundlich in die neue Börsenwoche und können rund 1,9% zulegen. Am Nachmittag will das Unternehmen die „modernste Lithium-Ionen-Batteriezellenfabrik“ im bayrischen Nördlingen einweihen.