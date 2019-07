United Technologies - Nächster Long Trade kommt in Reichweite!

Weitere Suchergebnisse zu "United Technologies":

Der 100 Milliarden Koloss und Bestandteil des Dow Jones, erfreut uns weiterhin mit handzahmen Chart Verhalten. Grundsätzlich können wir festhalten, dass wir die blaue Linie im Chart nahezu perfekt abarbeiten, aber es bleibt nun abzuwarten, ob wir nochmals in unsere blaue Box zurückkehren, was wir nach wie vor präferieren. Klar ist aber auch, dass die jüngste Aufwärtsbewegung strukturell durchaus impulsiv anmutet, was locker dazu führen könnte, dass wir schon das markante Tief bei $122.18 gesehen haben. Das würde uns ärgern – aber nur kurz, denn falls dem so wäre, würden wir eben die nächste Haltestelle nutzen, um auf diesen Bullenzug aufzuspringen. Den nächsten Einstieg verschicken wir dann direkt per E-Mail.

FAZIT

Wir präferieren immer noch einen finalen Sell-off in unsere blaue Box ($118/$108). Alternativ befinden wir uns schon im Vorwärtsgang nach oben (grüne Linien). In diesem Fall nutzen wir den nächsten Rücksetzer, um unsere Position aufzustocken. Wir sind long im Markt und stehen mit aktuell ca. +26% im Gewinn.

Wir sehen hier klar vor short Experimenten ab, weil wir uns sicher sind, dass UTX nicht abstürzen wird – im Gegenteil: diese Aktie wird massiv steigen! Sie können auch dabei sein, wenn wir in den Markt gehen. Melden Sie sich dazu einfach kostenlos an und testen Sie unsere Performance und Einstiegssignale unter www.hkcmanagement.de

In Alphabetischer Reihenfolge der getroffenen Zielbereiche (ZB) aller Aktienpakete:

Dow 30 Paket:

1. 3M Position verkauft: 38% Gewinn

2. APPLE Position verkauft: 14,4% Gewinn

3. BOEING ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

4. CHEVRON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

5. COCA-COLA ZB getroffen/ Investiert : Position läuft!

6. DISNEY ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

7. THE HOME DEPOT ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

8. JOHNSON&JOHNSON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

9. JP MORGAN CHASE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

10. MCDONALDS ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

11. NIKE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

12. PFIZER ZB getroffen/ Investiert : Position im Short Bereich

13. UNITED TECHNOLOGIES: Position verkauft: +4,53% Gewinn

14. VISA INC. ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

15. WALMART ZB getroffen/ SHORT läuft seit Mittwoch 19.06.

Testen Sie Deutschlands profitabelstes Aktienpaket Dow Jones 30 und erhalten Sie die exakten Einstiege für alle 30 Werte des Dow Jones! Warum Dow30? Weil im Gegensatz zum Dax im Dow30 Unternehmen mit weltweiter Vormachtstellung ihr Dasein fristen denen wir auch in Zukunft noch massives Potenzial zurechnen. Die deutsche Wirtschaft ist ein Schiff das bereits am sinken ist. Deutsche Bank und Bayer lassen Grüßen. Testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de