United Internet: Widerstand geschafft! Heißer Trade zum Allzeithoch!

Den letzten Volltreffer mit United Internet konnten wir am 13. Mai melden und der Artikel hatte den folgenden Titel: „United Internet: Volltreffer durch Mut, das richtige Timing und viel Glück!“ Über Nacht war die Meldung gekommen, dass United Internet jetzt Drillisch komplett übernehmen will und den Aktionären ein Angebot über 50,00 Euro pro Aktie macht. United Internet hatte bereits einen Anteil von 20% an dem Mobilfunker erworben und über eine Komplettübernahme wurde bereits im vorigen Jahr spekuliert. Für diesen Trade hatten wir auch ein Knockout-Hebel-Zertifikat vorgeschlagen und dieses Zertifikat brachte einen Kursgewinn von mehr als 138%. Seit der Kursexplosion waren wir mit einem neuen Trading-Tipp mit United Internet etwas zurückhaltend, denn das Risiko einer Schließung des Gap war zunächst noch nicht vom Tisch.



Das sieht inzwischen schon etwas anders aus, denn die Aktie hat einen neuen Aufwärtstrend entwickelt, der gerade über den Widerstand bei 49,73 Euro gekommen ist. Damit rückt das Allzeithoch bei 51,35 Euro in greifbare Nähe und es wird spannend, ob diese Marke genommen werden kann. Die Chartindikatoren deuten auf weitere Gewinne hin und die Umsätze befinden sich auf einem hohen Niveau. Der erste Versuch auf das Allzeithoch wurde am 19. Juni bei einem Kurs von 50,461 Euro abgewehrt und danach gab es einen kleinen Rücksetzer auf 48,84 Euro, der sofort mit einer Gegenwehr gekontert wurde. Der nächste Angriff auf ein neues Hoch ist eingeläutet und wer jetzt gut aufpasst kann einen passenden Einstiegspunkt finden. Wer den nach unserer Meinung passenden Einstiegskurs und ein geeignetes Hebel-Produkt wissen möchte, erfährt das – wie immer - im RuMaS Express-Service.