United Internet-Aktie: Auffälliger Insiderverkauf - Aktiennews

Montabaur (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) war zuletzt ein auffälliger Insiderverkauf zu beobachten.



Am 04.06.2018 hat Vorstand Jan Oetjen ein Paket von rund 25.000 United Internet-Aktien zum Kurs von 54,8922 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen 1.372.304,26 EUR entspricht.



Ulrich Rathe, Aktienanalyst von Jefferies, hat sein "buy"-Votum für die United Internet-Aktie nach einem Interview des Konzernchefs mit einem Kursziel von 63,00 Euro bestätigt. Er sehe in den Aussagen von Ralph Dommermuth mit geplanten Investitionen in die Infrastruktur nur eine kleine Umpositionierung, jedoch kein Indiz für eine grundsätzliche Abkehr von der bisherigen Philosophie des Internehmens, so Rathe in einer Analyse vom 29.05.2018.



Jochen Reichert von Warburg Research hat in einer Aktienanalyse vom 04.06.2018 ebenfalls das "buy"-Rating bekräftigt, sein Kursziel aber von 73,00 auf 64,60 Euro reduziert. Das neue Ziel berücksichtige die Integration von 1&1 Drillisch.









Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.400 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 58 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (05.06.2018/ac/a/t)