Uniper: Dank Übernahme eine Investmentchance?

Der Energiekonzern Eon will mit dem Verkauf seiner letzten Uniper-Aktien an den finnischen Versorger Fortum die eigene Kasse füllen. Doch ist dieser Deal auch aus Anlegersicht empfehlenswert?

46,65 Prozent der Anteile sollen für 3,8 Milliarden Euro, 22 Euro je Uniper-Aktie, den Besitzer wechseln – gegen den Willen des Uniper-Managements. Eon und Fortum verhandeln den Deal seit September 2017. Seit dem ist der Kurs der Uniper-Aktie auf heute (10. Januar 2018) 25,61 Euro gestiegen. Fortum hat auch den übrigen Uniper-Aktionären 22 Euro je Aktie angeboten. Aufgrund der Differenz stieß dieses Angebot jedoch bislang auf geringe Resonanz. Bis Anfang Februar können Anteilseigner noch auf einen Kursrutsch warten und dann tauschen.





Der Mutterkonzern Eon kann nur noch per Strafzahlung in Höhe von 1,5 Mrd. Euro aussteigen.

Solcherlei Angebote unter dem aktuellen Aktienkurs sind eher unüblich. Es wurde wahrscheinlich ausgesprochen, weil Uniper immer noch Verluste schreibt und so ein weiterer Substanzverlust möglich ist. Paul Singer ist mit seinem Hedgefonds Elliott eingestiegen und hat den Anteil an Uniper auf 7,38 Prozent aufgestockt. Er spekuliert auf einen höheren Übernahmepreis. Fortum hingegen ist vorwiegend am Eon-Anteil an Uniper interessiert und möchte sein Angebot somit nicht weiter aufstocken.

Uniper besitzt derzeit einen Buchwert von rund 35 Euro je Aktie. Doch dieser schrumpft stark und kann daher nicht für die Ermittlung eines Inneren Wertes als stabile Größe herangezogen werden. Angesichts des derzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses ist die Aktie aber alles andere als ein Schnäppchen.

Die Qualität von Uniper haben wir in unserem Börsenbrief Der Privatinvestor zuletzt vor rund einem Jahr analysiert.





Die Risiken haben sich seitdem nicht geändert und die Qualität ist weiterhin nur mäßig.

Für das nächste Jahr prognostiziert der Vorstand zwar ein deutlich besseres Ergebnis, aber insgesamt ist das Geschäftsmodell problematisch. Denn mit dem Spin-Off hat Eon das gesamte „alte“ und damit aus heutiger Sicht „schlechte“ Energiegeschäft ausgelagert. Das derzeit zukunftsweisendere Energiegeschäft ist bei Eon geblieben. Bis 2020 will Uniper sogar dennoch die Dividende je Aktie pro Jahr um 25 Prozent steigern. Dies wäre aber nur dann möglich und sinnvoll, wenn auch der Gewinn entsprechend zulegt.

Generell sind die politischen Risiken auf dem deutschen Energiesektor sehr hoch, weshalb wir auch Konkurrenten von Uniper nicht empfehlen – auch wenn sie zum Teil noch etwas besser dastehen als der Eon-Spin-Off.





