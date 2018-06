Uniper-Aktie: Jetzt einsteigen? Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.



Am Mittwoch stehe bei Uniper die Hauptversammlung an. Nach wie vor scheine völlig offen, wie es danach weitergehe bei der von der E.ON SE abgespaltenen Kraftwerkssparte. Hedgefonds unter der Führung von Paul Singer würden den Einsatz eines Sonderprüfers fordern, um mögliche Pflichtverstöße des Managements zu prüfen. E.ON könnte das Zünglein an der Waage sein oder sich enthalten.









Durch einen Sonderprüfer würde sich der Druck auf den Vorstand erhöhen. Es bleibe jedoch weiterhin unklar, was Fortum mit dem E.ON-Paket künftig vorhabe. Voraussichtlich werde der Streit um Uniper noch einige Zeit weitergehen. Andere Investments würden aktuell mehr Rendite versprechen. Anleger bleiben bei Uniper an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2018)