Unilever – in jedem Haushalt, für jedes Depot?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Anleger, die den Corona-Optimismus der Märkte nicht teilen oder sich angesichts schwindelerregender Bewertungen insbesondere bei Technologie-Aktien nach einer defensiven Portfoliobeimischung umsehen, könnten bei Unilever fündig werden: Die Produkte von mehr als 400 Marken der Sparten Food & Refreshment, Beauty & Personal Care, Home Care und Water Purifier finden sich in nahezu jedem Haushalt in über 190 Ländern. Die Aktie (NL0000388619) zog Ende Juli nach soliden Zahlen für das erste Halbjahr auf bis zu 52 Euro an, aktuell werden 50 Euro bezahlt. Die vergleichsweise geringe Volatilität sorgt für interessante Konditionen „am Geld“, größere Puffer kosten deutlich Rendite.

Discount-Strategie: Unilever im Dezember über 49 Euro

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000CL2T752 bringt bei einem Preis von 46,87 Euro einen Puffer von 5,5 Prozent. Die Maximalrendite liegt bei 2,13 Euro oder 11,9 Prozent p.a., sofern Unilever am 18.12.20 mindestens auf Höhe des Caps von 49 Euro notiert, andernfalls gibt’s eine Aktie.

Einkommensstrategie: Unilever im Dezember über 48 Euro

Anleger, die Wert auf Zinseinkommen legen, können zur Aktienanleihe der HypoVereinsbank mit der ISIN DE000HX1Y9G0 greifen: Sie zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen fixen Kupon in Höhe von 6,2 Prozent p.a. Die effektive Rendite steigt durch den Kaufpreis unter pari auf 9,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.20 mindestens auf dem Basispreis von 48 Euro handelt. Ansonsten erhalten Anleger 20 Aktien (= 1.000 Euro / 48 Euro; Bruchteile in bar).

Bonus-Strategie: Unilever bis Dezember immer über 42,50 Euro

Das Bonus-Zertifikat Pro mit Cap der SG (ISIN DE000CU56TU9) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 58 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 42,50 Euro (Puffer 14 Prozent) zwischen dem 19.11. und 18.12.20 niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 55,04 Euro liegt der maximale Gewinn bei 2,96 Euro, was einer Rendite 14,1 Prozent p.a. entspricht. Wichtig: Die Barriere muss halten, sonst geht das Aufgeld von 10 Prozent verloren.

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate und die Aktienanleihe richten sich an kurzfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit einem defensiven Basiswert robust aufstellen möchten und bei der Unilever-Aktie von einer Seitwärtsbewegung oder leicht steigenden Kursen ausgehen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Unilever-Aktien oder von Anlageprodukten auf Unilever-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen