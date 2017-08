Unilever N.V. emittiert neue Anleihe

Mit zwei Neuemissionen kam die Unilever N.V. an den Kapitalmarkt. Die WKN: A19L83 wurde mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 650 Mio. Euro begeben. Die Fälligkeit ist auf den 31.07.2025 datiert. Für die Laufzeit zahlt das Unternehmen einen Zinssatz von 0,875 Prozent. Die Ratingagentur Standard & Poor’s bewertet die in 100.000 Euro gestückelte Anleihe mit der Ratingnote A+.In der zweiten Emission wurde ein Emissionsvolumen von 750 Mio. Euro eingesammelt (WKN: A19L84). Der Zinssatz beträgt 1,375 Prozent p.a. für die Laufzeit bis zum 31.07.2029. Die kleinste handelbare Einheit liegt bei 100.000 Euro. Wie auch schon bei der kürzeren Laufzeit vergibt die S&P die Ratingnote A+.Die beiden Unternehmen, die niederländische Unilever N. V. und die britische Unilever PLC, bilden eine lose Einheit, welche von einem gemeinsamen Management geleitet wird und vertraglich eng miteinander verbunden ist. Der Konzern ist einer der weltweit größten Hersteller und Anbieter von Markenartikeln in den Bereichen Ernährung, Körperpflege, Parfum, Kosmetik sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Zu den Produkten des Unternehmens gehören unter anderem Deodorants, Körperpflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Koch- und Backprodukte wie Dressings, Brotaufstriche und Tütensuppen sowie Getränke und Eiscreme. Unilever hält in seinen Produktkategorien einige weltweit bekannten Marken wie Axe, Dove, Knorr, Rama, Brunch, Livio, Lipton und Ben & Jerry's. 2016 erwirtschaftete der Konzern mit seien 168.000 Mitarbeiter einen Umsatz in Höhe von rund 52,7 Mrd. Euro.