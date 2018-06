UniCredit-Aktie: Startet nun eine Fusionswelle im europäischen Bankensektor? Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Martin Mrowka Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":



Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.



UniCredit und Société Générale würden eine Fusion erwägen. Gemessen am Börsenwert wäre es eine Fusion praktisch auf Augenhöhe: Die italienische Großbank werde derzeit mit rund 33 Milliarden Euro bewertet, das französische Finanzinstitut komme auf 30 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Sollte es zu dem Zusammenschluss kommen, könnte dies der Startschuss für eine bereits seit langem erwartete Fusionswelle im europäischen Bankensektor sein. Dieser hinke seit der Finanzkrise unter anderem wegen der starken Zersplitterung hinter der Entwicklung in Asien und USA her.



In Deutschland könnte es auch zu einer immer wieder spekulierten "Notfusion" zwischen der Deutschen Bank und der immer noch teilverstaatlichten Commerzbank kommen.



Die UniCredit-Aktie und die Société Générale-Aktie hätten am Montag zeitweise mehr als drei Prozent hinzugewonnen. Der italienische Titel habe mit der Verschärfung der Situation in Italien seit Mitte Mai gut 20 Prozent an Wert verloren und dabei auch den Seitwärtskanal verlassen, in dem sie sich seit einem Jahr bewegt habe.









"Der Aktionär" stehe Bankaktien derzeit allgemein skeptisch gegenüber, die UniCredit-Aktie erscheine mit der Fusionsfantasie noch haltenswert. Jedoch sollte bei 13 Euro eine Stopp-Loss-Marke gesetzt werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2018)