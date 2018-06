UniCredit-Aktie im Aufwind - Stopp-Loss bei 13 Euro setzen - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

Finanztitel würden seit Monaten keinen Spaß machen, die Niedrigzinsen würden für schwindende Profite sorgen - das nage am Kursniveau. Zuletzt hätten die politischen Unsicherheiten in Italien für zusätzliche Turbulenzen in der Bankbranche gesorgt. Die italienische Großbank UniCredit und die französische Société Générale würden nun eine Fusion erwägen.



Beide Titel würden am Montag-Vormittag zeitweise mehr als drei Prozent hinzugewinnen. Die UniCredit-Aktie habe mit der Verschärfung der Situation in Italien seit Mitte Mai gut 20 Prozent an Wert verloren und dabei auch den Seitwärtskanal verlassen, in dem sie sich seit einem Jahr bewegt habe.









DER AKTIONÄR stehe Bankaktien derzeit allgemein skeptisch gegenüber, die UniCredit-Aktie erscheine mit der Fusionsfantasie noch haltenswert. Allerdings sollte bei 13 Euro eine Stopp-Loss-Marke platziert werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2018)