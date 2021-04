Unglaublich - jede Bohrung ein Treffer!

Der Anwendungsbereich für das Edel- und Industriemetall Silber wird immer größer.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in früheren Zeiten diente Silber zur Herstellung von Schmuck, Münzen oder Besteck. Dann kamen Zeiten, in denen die Desinfektionswirkung des Metalls für Getränke, Lebensmittel und auch Wein entdeckt wurde. Heute erfüllt Silber verschiedenste Funktionen in den Bereichen Medizintechnik, Katalysatoren, Elektronik, in der Elektromobilität oder in der Solarbranche. Das lässt neben einer nicht nur anhaltend weiter steigenden Silber-Nachfrage sogar ein Defizit erwarten.



Da kommen Unternehmen mit Spitzenprojekten gerade recht. Zu erwähnen wäre da zweifelsohne der überaus erfolgreiche kanadische Explorer, Discovery Silver Corp. (WKN: A2DW38 / TSX-V: DSV), der noch bis vor kurzem unter Discovery Metals Corp. firmierte. Mit der Namensänderung wird gezielt der Unternehmensfokus herausgestellt, nämlich Silber. Demzufolge werden seit dem 14. April 2021 die Aktien der TSX Venture Exchange gelisteten Gesellschaft zwar unter neuem Namen, aber dem gleichen Tickersymbol (DSV) gehandelt.



Und diese Namensänderung kommt nicht von ungefähr, sondern lässt schon erahnen, dass das Unternehmen der Meinung ist, auf einem riesigen Silberschatz zu sitzen, der langsam in seinem Ausmaß sichtbar gemacht werden soll! Und das gelingt hervorragend, denn scheinbar ist es egal, wo Discovery Silver die Bohrer seines ‚Phase 1’-Bohrpogramms ansetzt, getroffen wird nämlich immer! Aber nicht nur, dass jedes Bohrloch ein Treffer ist, vielmehr kann man jedes Bohrloch sogar fast als Volltreffer bezeichnen.



So auch jetzt wieder, bei den jüngst veröffentlichten 13 Bohrlöchern, die das Unternehmen von seinem hochgradigen ‚Cordero‘-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua veröffentlicht hat!

Besonders hervor stachen jedoch die drei Ergebnisse aus den Bohrlöchern C20-405, C20-407 und C21-414! Diese Bohrungen lieferten:

· 65 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 1,2 % Pb und 1,3 % Zn (165 g/t Goldäquivalent) über 128,2 m in 312,4 m Tiefe, einschließlich 109 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 2,0 % Pb, 1,9 % Zn für 263 g/t Goldäquivalent über 26,1 m in Loch C20-405

· 37 g/t Ag, 0,04 g/t Au, 0,8 % Pb und 1,0 % Zn, bzw. 110 g/t AgEq über 110 m und 65 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 1,6 % Pb, 1,4 % Zn für 184 g/t AgEq über 51,8 m in Loch C21-414

· 78 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 1,3 % Pb und 3,6 % Zn bzw. 279 g/t AgEq über 27,4 m in 382 m in Loch C20-407

Taj Singh, Präsident und CEO, verdeutlichte dazu:

„Unser ‚Phase-1‘-Bohrprogramm, das Ende dieses Monats abgeschlossen wird, bildet die Grundlage für unser bevorstehendes Ressourcen-Update und die ‚PEA‘, die beide bereits in der zweiten Jahreshälfte veröffentlicht werden sollen. Die bisherigen Bohrergebnisse, haben alle Erwartungen übertroffen und zeigen das Ausmaß, die Kontinuität und die hochgradige Natur des mineralisierten Systems bei ‚Cordero‘. Wir freuen uns darauf, diesen Schwung in unser ‚Phase-2‘-Bohrprogramm mitzunehmen, das direkt im Anschluss an dieses Bohrprogramm absolviert wird.“





Quelle: Discovery Silver

Das ‚Phase 2‘-Bohrprogramm wird sich auf die genauere Abgrenzung der hochgradigen Adern und die Definition der Reserven und die Erweiterung der Ressourcen mit großen Tonnage-Potenzial konzentrieren.

Aber auch die anderen veröffentlichten Bohrungen fielen sehr gut aus, wie die folgende Tabelle zeigt:

Quelle: Discovery Silver

Fazit:

Discovery Silver hat wieder einmal richtig Gas gegeben und schon seit September 2019 171 Bohrlöcher über 70.100 m als Teil des erweiterten ‚Phase-1‘-Bohrprogramms abgeschlossen und steht damit quasi unmittelbar (etwa gegen Ende des Monats) vor der Fertigstellung! Allerdings wird der Nachrichtenfluss deshalb nicht weniger, da zum einen noch die Ergebnisse von 43 Bohrungen ausstehen und zum anderen die vier Bohrgeräte ohne Unterbrechung das ‚Phase 2‘-Bohrprogramm direkt beginnen werden.

Quelle: Discovery Silver

Mit dem ‚Phase-2‘-Bohrprogramm sollen drei Ziele erreicht werden. Zum ersten sollen die ‚abgeleiteten‘-Ressourcen in die höherwertige ‚angezeigte‘-Ressourcenkategorie überführt werden, womit dann auch eine Vormachbarkeitsstudie für das ‚Cordero‘-Projekt eingeleitet werden kann. Zum zweiten soll natürlich auch die Gesamtressource weiter vergrößert werden und last but not least auch die Mächtigkeiten, die Gehalte und die Kontinuität der ausgedehnten hochgradigen Adersysteme, die die Lagerstätte durchziehen, genauer untersucht werden.

Immer spannender wird es also nun bei dem Top-Silberentwickler Discovery Silver Corp. (WKN: A2DW38 / TSX-V: DSV), der mit rund 95 Mio. Dollar Cash noch sehr viel Mehrwert für seine Aktionäre schaffen kann!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



