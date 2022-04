Unentschlossenheit zum Monatsende - US-Notenbanksitzung steht vor der Tür

Nach dem beeindruckenden Auftritt der Käufer gestern und dem Anstieg des deutschen Aktienindex über die 14.000er Marke wussten die Anleger heute nicht so recht, wie sie die Quartalszahlen der beiden Tech-Giganten Apple und Amazon bewerten sollten. Wobei das Urteil in den beiden Einzelwerten klar war. Apple hop, Amazon flop. Andy Jassy, der Nachfolger von Jeff Bezos, hat keine leichte Aufgabe übernommen und muss nun mit dem Gegenwind von steigenden Preisen, insbesondere steigender Transportkosten, sowie den Überkapazitäten, die das Unternehmen während der Pandemie aufgebaut hat, klarkommen.



Mit dem letzten Handelstag des Monats April wird aber auch die insgesamt schlechte Performance der Aktienindizes sichtbar. Die vergangen vier Monate waren das schlechteste erste Jahresdrittel seit mehreren Jahrzehnten. Dass der DAX vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und seiner Nähe zu Russland Probleme hat, dürfte nicht überraschen. Dass sich aber vor allem die US-Technologiewerte unter Druck befinden, schmerzt viele Anleger. Der S&P 500 ist in diesem Jahr um elf Prozent gefallen. Der Nasdaq liebäugelt mit einem Bärenmarkt und hat in den ersten vier Monaten rund 19 Prozent verloren, der schlechteste Start in ein Börsenjahr seit 1973 und der zweitschlechteste seit Beginn der Aufzeichnungen für den Index.







Allerdings wurde gestern bekannt, dass die US-Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 unerwartet stark geschrumpft ist. Die neuen Daten nähren damit schon ohne Zinserhöhungen die Sorge über eine künftige Rezession angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks und der Unsicherheit über den Krieg in der Ukraine. Dies könnte im Umkehrschluss den Druck auf die US-Notenbank verringern, die Zinssätze aggressiv anzuheben, was der Aktienmarkt begrüßen würde. Nächste Woche nach der Fed-Sitzung ist die Börse da vielleicht etwas schlauer.