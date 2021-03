Und sie liegen doch in einem Korb – allzu oft

Hamburg, 31. März 2021 – Ostern und Anlage, Eier und Korb. „Das schöne Bild von den Eiern, die nicht alle in einen Korb gehören, ist natürlich zu Ostern noch präsenter als sonst“, sagt Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH. „Doch traurige Wahrheit ist: Die Eiersammler legen allzu oft alles in einen Korb.“

Dabei gilt doch: Diversifikation ist Trumpf. „Die Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen ist entscheidend für den Anlageerfolg“, so Kreuz. Denn Erfolg mit Geldanlagen ist zu 80 Prozent der richtigen Asset-Allokation geschuldet. Die Wahl der besten Aktie, das so gern genannte Stock-Picking, hat nur einen sehr überschaubaren Anteil am Erfolg.

Das aber beherzigen nur die wenigsten: Statt breit über verschiedene Assetklassen, Strategien, Regionen, Branchen, Rohstoffe und so weiter zu streuen, überwiegt der Home-Bias. Der Drang, in das zu investieren, was vor der eigenen Haustüre liegt. „Bei den meisten Privatanlegern wird überproportional in den bekannten Heimatmarkt wie den Dax investiert“, sagt Kreuz. Das kann gut ausgehen, muss es aber nicht und ist aus Risikogesichtspunkten schwierig.

„Für Ostern gilt: Legen Sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht alle Eier in einen Korb“, betont Kreuz. Denn ein zufälliges Straucheln koste sonst den Ertrag der ganzen Eiersuche. „Und vor allem: Bleiben Sie nicht nur im eigenen Garten, im Feld oder im Wald daneben gibt es viel bessere Verstecke.“ Apropos Verstecke: „Derzeit bekommen manche Menschen dann doch Angst vor der eigenen Courage und suchen sichere Häfen für das Erreichte“, sagt Kreuz. Aber was ist das? Assets, die als sicherer Hafen gelten, müssen es erlauben, schnell, kostengünstig und in nennenswertem Volumen gekauft oder verkauft zu werden. „Also geben Sie gut acht, wo Sie die Ostereier verstecken, nur sichere Verstecke sind gute Verstecke“, sagt Kreuz.

Ganz grundsätzlich gilt, dass in einem Portfolioaufbau das Pareto-Prinzip durch einen Kern-Satelliten-Ansatz genutzt werden sollte. Auch wenn manche gerne von einer neuen Normalität erzählen, die alte Regeln aufweiche: „Das stimmt einfach nicht“, weiß Kreuz. 80 Prozent des Depots sollten aus ETFs, ETCs und ausgewählten aktiven Fonds bestehen. „Sie stellen den kostengünstigen und stabilen Portfoliokern dar“, sagt Kreuz. Mit den restlichen 20 Prozent wird eine zusätzliche Outperformance durch taktische Maßnahmen erzielt. „Für Ostern heißt das: Finde lieber den Schoko-Osterhasen als 100 kleine Eier.“

Und zum guten Schluss noch eine wichtige Regel: „Behalten Sie stets die Demut vor dem Markt, denn Selbstüberschätzung und Kontrollillusion kommen vor dem Fall“, sagt Kreuz. Also Achtung: Auch die anderen Ostereiersucher sind gut im Finden.

Über INVIOS:

INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt Vermögensmanagement, betreut mit Bestnoten bewertete Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge.

Der Name INVIOS leitet sich aus dem englischen „inviolable“ ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu sichern und gegen externe Einflüsse zu schützen. So folgen alle Anlageentscheidungen von INVIOS grundsätzlich einem disziplinierten Multi-Asset-Ansatz. Dadurch ist es möglich, stabile Renditen unabhängiger von Kapitalmarktschwankungen zu erzielen.

Über Nikolas Kreuz:

Nikolas Kreuz ist seit über 35 Jahren am Kapitalmarkt tätig. Der Diplom-Kaufmann und Geschäftsführer der INVIOS GmbH war davon 20 Jahre in der Leitung von Vermögensverwaltungen aktiv: bei der Deutschen Bank, der UBS und der DZ Privatbank in der Schweiz, Luxemburg und Deutschland sowie als Chief Investment Officer für zwei Landesbanken. Nikolas Kreuz führte über 100 Portfoliomanager und verwaltete Vermögenswerte im dreistelligen Milliardenbereich. Die von ihm betreuten Fonds wurden mehrfach ausgezeichnet. Seine langjährige Investmenterfahrung fließt als Know-how in den INVIOS Vermögensbildungsfonds (WKN A2N82F) ein, der laut Morningstar zu den besten Fonds weltweit gehört, ausgezeichnet mit fünf Sternen von Fuchs Kapital und Asset Standard sowie einem Top-5-Ranking bei Citywire.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.