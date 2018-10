Unbekannte Zitate von Politikern zur Deutschen Wiedervereinigung, die Sie kennen sollten

Die Wiedervereinigung gilt als größter politischer Erfolg im 20. Jahrhundert. Politiker aller Parteien brüsten sich alljährlich damit, dass Politikgrößen aus ihren Reihen Ende der 1980er/Anfang der 1990er einen erheblichen Beitrag zur Deutschen Wiedervereinigung geleistet zu haben.

Die SPD zum Beispiel hat am 3. Oktober 2018 auf Ihrer Facebook-Seite ein Zitat von Willy Brandt gepostet:

"Der Tag wird kommen, an dem das Brandenburger Tor nicht mehr an der Grenze liegt."

Klingt gut und aus damaliger Sicht visionär. Was die SPD aber wohl nie veröffentlichen bzw. am liebsten verschweigen würde, sind weitere weitgehend unbekannte/unpopuläre Zitate von Willy Brandt, die ihn und die SPD in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen:

Lesen Sie diesen Beitrag auf Nachrichten-Fabrik.de weiter ...