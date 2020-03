Unbegrenzte Anleihenkäufe der Fed stützen DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Nachdem der DAX im frühen Handel zuerst die schlechten Vorgaben vom letzten Freitag und die Ereignisse übers Wochenende verdauen musste, stabilisierte er sich im weiteren Handelsverlauf zunehmend. Besondere Unterstützung erhielt der DAX am frühen Nachmittag von der amerikanischen Notenbank. Die Fed hat die Märkte überrascht: Zur weiteren Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise kauft sie ab sofort unbegrenzt Anleihen auf. Alleine in dieser Woche sollen Anleihen und Hypothekenpapiere im Gegenwert von 625 Milliarden Dollar aufgekauft werden.Die Aktie des schwäbischen Autobauers Daimler wird heute an der Börse Stuttgart am meisten gehandelt. Der Autobauer stellt auch die Produktion in den amerikanischen Werken für zwei Wochen ein. Zusätzlich reduziert die amerikanische Investmentbank JP den fairen Wert von Daimler von 51 Euro auf 31 Euro. Die Aktie notiert an der Börse Stuttgart gegen Mittag unverändert bei knapp 22,30 Euro.An der Börse Stuttgart wird heute auch die Aktie des Münchner Versicherungskonzern Allianz sehr rege gehandelt. Der Versicherungskonzern notiert aktuell knapp 33 Prozent unter der vielbeachteten 200-Tage-Linie, die aktuell bei rund 196 Euro liegt. Die Aktie notiert zum Wochenstart mit 131,44 Euro um einen halben Prozentpunkt im Plus.Wegen der Coronavirus-Pandemie steht die Lufthansa bereits seit Wochen im Fokus der Anleger und wird sehr stark gehandelt. Der Münchner Milliardär Heinz-Herrmann Thiele hat inzwischen seine Beteiligung an der Airline auf 10 Prozent gesteigert. Thiele ist auch Großaktionär bei Knorr-Bremse und Vossloh. Die Lufthansa-Aktie verliert heute weiter an Wert und notiert bei 8,73 Euro knapp drei Prozent tiefer.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.