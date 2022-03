Unabhängiger Finanzexperte rät: Wie man sich beim Bankberater verhält, um keinen Reinfall zu erleben

Die Banken sind in letzter Zeit immer mehr ins Zentrum der Kritik gerückt: Es ist von Strafzinsen, illegalen Gebührenerhöhungen und überhöhten Provisionen die Rede. Die Kunden reagieren verunsichert. Wem kann man noch vertrauen, wenn nicht der eigenen Bank? Um den Abschluss eines Sparplans für die Altersvorsorge kommt allerdings niemand vorbei. Was kann man tun, damit die Rente nicht niedriger ausfällt, weil man auf einen Trick des Bankberaters hereingefallen ist?

"Der Teufel steckt im Detail", sagt der Anlageberater David Tappe. "Aus diesem Grund muss man sich mit allen Einzelheiten des Vertrags intensiv auseinandersetzen. Wenn man die Unterschrift auf das Papier setzt, darf es keinen Zweifel geben, ob da nicht doch eine Falle im Kleingedruckten lauert." In folgendem Beitrag verrät David Tappe vier Hinweise, mit denen man für die Termine beim Bankberater gewappnet ist.

So gibt es bei der Anlageberatung kein böses Erwachen

1. Die Absichten der Bank kennen

Für eine Bank stehen die eigenen Interessen immer an erster Stelle. Genau deswegen sollte man sich bewusst darüber sein, dass man dort keine objektive Beratung erhält. Ein Bankangestellter wird einem grundsätzlich das Hausprodukt empfehlen, auch wenn es deutlich teurer ist. Er wird dazu von seinen Vorgesetzten angehalten.

2. Auf Vertragsunterlagen setzen

Alle Vertragsunterlagen müssen schwarz auf weiß vorliegen. Wer sich auf mündliche Aussagen verlässt, geht ein Risiko ein, das sich vermeiden lässt. Hat man schließlich den kompletten Vertragstext, sollte man ihn Zeile für Zeile durchgehen, um zu sehen, ob sich Unklarheiten abzeichnen. Was man nicht versteht, schreibt man am besten mit Bezug auf die entsprechende Textstelle auf.

3. Alle Unklarheiten ansprechen

Die Unklarheiten muss man beim nächsten Termin mit dem Bankberater ansprechen. Es wäre fatal, wenn man es nicht tut. Man sollte keine Angst davor haben, als in finanziellen Dingen unbedarft dazustehen. Es ist die Aufgabe eines Anlageberaters, sich für Laien verständlich auszudrücken. Eine gute Idee ist zudem, auf die Reaktionen des Beraters zu achten. Macht er Ausflüchte? Geht er über manche Punkte hinweg?

4. Vertragsunterlagen prüfen lassen

Wer sicher sein möchte, dass der Vertrag wirklich keine versteckten Fallstricke in sich birgt, sollte ihn einem unabhängigen Finanzexperten vorlegen, der sich auf Geldanlagenprüfungen spezialisiert hat. Der Experte wird diese Prüfung nicht kostenfrei durchführen können. Daran erkennt man, dass er unabhängig ist und einem kein Produkt aufdrängen möchte, für das er Provisionen erhält. Zeigt der Daumen des Experten nach oben, kann man den Vertrag ruhigen Gewissens abschließen.

Über David Tappe:

David Tappe ist Finanzexperte und Gründer der TAPPE CONSULTING AG. Er unterstützt Menschen dabei, auf privater Ebene ein Vermögen für die Altersvorsorge aufzubauen. Für ihre Kunden und neue Interessenten ist die TAPPE CONSULTING eine unabhängige Anlaufstelle, wenn es um professionelle Beratung zum Thema Geldanlagen geht. Weitere Informationen unter: www tappeconsulting de





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.