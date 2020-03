Umsatzanstieg von rund 374 Prozent bei Cannabis-Produkten bis 2023

Umsatzanstieg bei Cannabidiol-Produkten von 706 Prozent zwischen 2018 und 2019

Weitere prognostizierte Umsatzsteigerung bei Cannabidiol-Produkten von 374 Prozent bis 2023

Deutlich stärkere Wachstumszahlen als in anderen Branchen

35 Prozent erwarteter Umsatzanstieg im Bereich cannabishaltiger Hauptpflegeprodukte bis 2024

Wie eine neue Infografik von Kryptoszene.de zeigt, dürften sich die Umsätze im Bereich von Cannabis-Produkten bis zum Jahr 2023 vervielfachen. Zudem geht aus den Daten hervor, dass der Cannabis-Sektor hinsichtlich des Anstieges auch andere Wachstumsbranchen in den Schatten stellt.

Im Jahr 2018 wurden in den USA mit Cannabidiol-Produkten Umsätze in Höhe von 0,62 Milliarden US-Dollar erzielt, ein Jahr später belief sich der Umsatz bereits auf 5 Milliarden Dollar. Das Wachstum scheint allerdings noch längst nicht ausgereizt, demnach könnte der Umsatz bis 2023 bereits weitere 374 Prozent ansteigen, wie aus der Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht.

Auch im Bereich der cannabishaltigen Hautpflegeprodukte wird ein Umsatzwachstum erwartet. So zeigt die Erhebung, dass der erwartete Umsatzanstieg in diesem Segment bis zum Jahr 2024 rund 35 Prozent beträgt. Insgesamt, so Kryptoszene-Analyst Sebastian Schuster, sei das Potenzial groß: „Selbst andere Wachstumsbranchen wirken neben dem Cannabis-Sektor geradezu konservativ. Dies tritt beispielsweise bei einem Vergleich mit der Gaming-Industrie zutage. Hier erwarten die Experten einen Umsatzanstieg von rund 8 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre.“

