Umdenken beim Sparen

Schon im Jahr 2019 haben die Deutschen ihr Vermögen besser und auch vermehrt in Aktien angelegt

In den letzten Jahren haben rund ein Fünftel der Deutschen ihr Geld in Aktien angelegt. 60 Länder wurden untersucht und Deutschland befindet sich auf Platz 18. In anderen vergleichbaren Industrieländern ist der Anteil derer, die in Aktien anlegen, aber immer noch viel größer als hierzulande.





Die weltweite Vermögensmittelklasse lag im Jahr 2018 bei rund einer Milliarde Menschen. Aktuell gehen Berechnungen von nur noch 800 Millionen Bürgern aus. Dabei werden die Reichen immer reicher und die Armen immer armer. Wer sich nun entschließt in Edelmetallaktien zu investieren, sollte sich nicht vom aktuellen Preisrückgang verunsichern lassen. Im Gegenteil, dies ist eine Einstiegschance! Und dass man mit Gold und Silber nichts verkehrt machen kann, das hat die Vergangenheit bewiesen.





Rücksetzer im Preis wird es immer wieder mal geben. Dass Gold und Silber langfristig beste Chancen besitzen neue Höchststände zu erreichen, darüber sind sich fast ausnahmslos alle Experten einig. Eine Gegenbewegung wird kommen und die Anleger werden sich freuen, die zu einem günstigen Preis eingekauft haben. Denn an den Gegebenheiten – etwa die lockere Geldpolitik der Notenbanken – hat sich nichts geändert. Die Unsicherheiten bestehen fort. Und auch aus dem Lager der Corona-Experten heißt es, dass uns in der kommenden Jahreszeit höhere Fallzahlen drohen könnten.





Vorsorge mit Goldaktien sollte also überlegt werden. In Frage kämen etwa OceanaGold oder Fiore Gold.





OceanaGold, ein mittelgroßes Unternehmen, besitzt in Neuseeland die Goldminen Waihi und Macraes. Dazu kommt in den USA die Goldmine Haile (Lebensdauer bis 2033, All-in-Kosten von 800 US-Dollar je Unze Gold) sowie auf den Philippinen das Gold-Kupfer-Projekt Didipio.





Fiore Gold gehört erst seit kurzem mit seiner Pan-Goldmine in Nevada zur Riege der Produzenten. Auf Quartals- und Monatsbasis konnte im laufenden Jahr bereits eine Rekordproduktion erreicht werden. Weitere Goldprojekte, wie etwa das Gold Rock-Projekt, werden verfolgt.





