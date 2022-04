Aufkeimende Friedenshoffnung von kurzer Dauer

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die abgelaufene Handelswoche erneut (mit)geprägt. Insbesondere zu Wochenbeginn standen die unter türkischer Vermittlung stattfindenden Verhandlungen der beiden Länder im Mittelpunkt des Interesses. Die Nachricht von russischer Seite, wonach die Militäroperationen rund um Kiew verringert werden sollten, schürte dabei die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den Konfliktparteien und führte am Dienstag an den Kapitalmärkten zu Kursgewinnen bei Aktien und einem Rückgang des Ölpreises. Auch ein in Aussicht gestelltes, mögliches Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem ukrainischen Pendant Wolodymyr Selensky wurde von Beobachtern als kleiner Fortschritt gewertet.

Im weiteren Wochenverlauf verflüchtigte sich die Friedenshoffnung allerdings zusehends. Zwar scheint sich der örtliche Schwerpunkt der Kämpfe weg von der ukrainischen Hauptstadt in Richtung des Donbass−Gebiets zu verlagern. Westliche Militäranalytiker halten das aber weniger für ein Zugeständnis des Kremls als vielmehr für ein Ergebnis der gescheiterten russischen Offensive auf Kiew. Zudem haben sich die Verhandlungspositionen beider Seiten nicht substanziell verändert. Nach wie vor ist nicht ersichtlich, wie eine Lösung des Konflikts ‑am grünen Tisch aussehen könnte. Vor diesem Hintergrund wurden die zwischenzeitlichen Entspannungstendenzen an den Kapitalmärkten zunehmend wieder ausgepreist.

In Rubel oder Euro? Diskussion um russische Gasabrechnungen hält an

Darüber hinaus lag das Augenmerk vieler Anleger zuletzt auf der Frage, wie russische Gasexporte nach Westeuropa künftig abgerechnet werden sollen. Der Kreml hatte bereits vergangene Woche angekündigt, nur noch gegen Zahlung in Russischen Rubel zu liefern. Der Westen hingegen pochte bereits beim G7-Treffen auf die bestehenden Verträge, in denen zumeist Euro oder US−Dollar als Transaktionswährung festgehalten sind. Diese Diskussion ging nun am vergangenen Donnerstag in eine neue Runde. Die russische Regierung hat nämlich in einem Dekret verfügt, dass Abnehmerfirmen aus ‑unfreundlichen Staaten (darunter fallen z.B. die EU-Länder) künftig nur noch beliefert werden, wenn sie ein Konto bei einem russischen Vermittlerinstitut wie der Gazprombank vorhalten. Nach aktuellem Informationsstand dürfen die westlichen Importeure dort zwar zunächst mit Euro oder US-Dollar zahlen. Die Transaktion gilt aber erst als abgeschlossen, nachdem der Vermittler die Devisen in Rubel getauscht und den Betrag an den russischen Lieferanten überwiesen hat. Moskau will damit seine heimische Währung weiter stützen und Außenwert möglichst stabil halten.

Derzeit hat es den Anschein, als würden aus dem neuen Abrechnungsmodus keine grundlegenden Änderungen folgen sollten. Europäische Politiker wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck oder der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire betonten öffentlich, dass die bestehenden Verträge einzuhalten wären und die Abrechnung damit in Euro oder US−Dollar erfolgen müsse. In Deutschland wurde dennoch die erste Frühwarnstufe des Notfallplans Gas in Kraft gesetzt, woraus jedoch keine unmittelbaren Maßnahmen resultieren.

Erdgas teurer, Rohöl billiger

Die Unsicherheit über die Sicherheit russischer Energielieferungen hält also an. Insbesondere bei Gas ist Westeuropa auf den Nachbarn angewiesen, rund 40 Prozent des Bedarfs stammt von dort. Zudem ist der Gasmarkt sehr lokal organisiert, das heißt, Lieferungen lassen sich nicht ohne Weiteres in andere Regionen umleiten. Daher hat sich europäisches Gas in der abgelaufenen Woche deutlich verteuert, der zuletzt sehr schwankungsintensive Preis kletterte um rund 25 Prozent.

Ganz anders hingegen das Bild bei Rohöl: Dort gaben die Notierungen nach. Ein Fass der Nordseesorte Brent verbilligte sich von knapp 110 US−Dollar zu Wochenbeginn auf zuletzt 102,5 US−Dollar. Noch stärker fiel der Rückgang bei der für den nordamerikanischen Markt maßgeblichen Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus, die zum Wochenausklang sogar unter die Marke von 100 US−Dollar je Fass sank. Ursache für den Preisrutsch war die Entscheidung der US−Regierung, 180 Millionen Fässer Rohöl aus der strategischen Reserve freizugeben. Der Schritt ist Beobachtern zufolge vor allem innenpolitisch bedingt und zielt auf eine Senkung der Energiekosten für die amerikanischen Haushalte ab. Zum Hintergrund: Im Spätjahr stehen in den USA Kongresswahlen an, die sogenannten Mid−Term−Elections. Da in den Vereinigten Staaten keine Knappheit an Öl herrscht, dürften die Abgaben aus der Reserve von täglich einer Million Barrel über sechs Monate vor allem exportiert werden was auch die Preisentwicklung bei Brent erklärt.

Quelle: Union Investment