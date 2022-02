Ukraine-Konflikt bleibt Thema Nummer Eins an der Börse

Befanden sich am Freitagabend die Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts noch scheinbar in der Sackgasse, keimt durch das geplante Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands wieder etwas Hoffnung auf. Gleichzeitig aber verschärft sich die Lage in den umkämpften Gebieten in der Ost-Ukraine, was die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Eskalation noch vor dem Treffen nicht gerade verringert. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Die Geopolitik dürfte damit das alles beherrschende Thema an der Börse bleiben. Auch in dieser Woche ist vor allem eines zu erwarten, Unsicherheit. Die angespannte Lage in der Ukraine lässt Anleger weiterhin gar nicht oder nur sehr kurzfristig im Markt agieren. Mit den Nachrichten aus der Krisenregion sollten auch die Kurse weiter sehr stark schwanken. Für den Deutschen Aktienindex bedeutet dies jederzeit das Risiko eines Abrutschens unter die wichtige Unterstützung in der Region um 14.850 Punkte, was eine größere Verkaufswelle auslösen dürfte.

Ein paar Ablenkungen vom politischen Hin und Her könnte die Berichtssaison bringen. In dieser Woche legen unter anderem BASF, Fresenius sowie die Deutsche Telekom ihre Zahlen vor. Gute Ergebnisse hier könnten zumindest den betreffenden Aktien etwas Schwung nach oben verleihen.

Positives gibt es zum Wochenstart vom Leverkusener Bayer-Konzern zu berichten. Dieser hat die europäische Zulassung eines potenziellen Blockbuster-Medikaments gegen Diabetes erhalten. Das Medikament könnte einen Umsatz von über einer Milliarde Euro pro Jahr erreichen. In den USA ist das Mittel bereits auf dem Markt und verkauft sich sehr gut. Interessierte Anleger sollten die Markteinführung in Europa im Auge behalten, da es ein weiterer wichtiger Umsatzträger im Portfolio des Unternehmens werden könnte.