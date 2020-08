Überraschung bei RWE – Aktie fällt

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Während in den USA nach dem Nasdaq gestern auch der marktbreitere S&P 500 auf ein neues Allzeithoch stieg, tritt der deutsche Aktienmarkt bei aktuell 12.920 Punkten auf der Stelle. Neue Impulse für DAX & Co. kommen am Abend womöglich von der US-Notenbank, die das Protokoll der letzten Sitzung samt Einschätzungen zu Konjunktur und Geldpolitik veröffentlicht.Auch am Mittwoch ist die CureVac-Aktie wieder der meistgehandelte Wert der Anleger in Stuttgart und kann dabei rund 3,4% zulegen. Gegenüber dem Höchststand am Montag büßte die Aktie des Tübinger BioTech-Unternehmens bei derzeit knapp 57 Euro inzwischen allerdings rund 30% ein.Die RWE-Aktie fällt heute nach der Kapitalerhöhung um 1,1% auf 32,76 Euro. Gestern verkaufte der Energiekonzern rund 61 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 32,55 Euro an institutionelle Investoren. Dadurch sammelte RWE rund zwei Milliarden Euro brutto ein. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie in eine dazugehörige Pipeline fließen.Zudem geben die Stuttgarter Anleger heute auch bei Nel ASA einige Orders auf, die Aktie legt bis zum Mittag 1% zu. In genau einer Woche wird das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Zahlen zum zweiten Quartal präsentieren. Neben Daten zum operativen Geschäft blicken die Anleger gespannt auf den Baufortschritt der weltgrößten Anlage für Wasserstoff-Elektrolyse, die Nel ASA derzeit in Norwegen errichtet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.