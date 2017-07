Übernahmewelle könnte auch Wirecard erreichen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Bei den Bezahldienstleistern geht es derzeit richtig rund. Seit derMeldung, dass Wirecards britischer Konkurrent Worldpay für 8,7Milliarden EUR durch den US-amerikanischen Konzern Vantiv übernommenwerden könnte, ist der Markt in Aufruhr.Marktbeobachter schließen sogar ein Bieterwettstreit mit J.P. Morgannicht aus, da Banken neue Einnahmequellen benötigen würden. Deshalb, sodie Analysten weiter, sei der Bezahldienstleistungs-Sektor zunehmendinteressant, wobei auch die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060,Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) zunehmend in denÜbernahmefokus rücken würde. Die anhaltend gute Nachrichtenlage desKonzerns, der durch permanente Expansion und zuletzt mit einerPrognoseerhöhung der Geschäftszahlen glänzen konnte, machen dasUnternehmen zunehmend interessanter.Bereits im vergangenen Jahr gab es Gerüchte, wonach Alibaba, die bereitsGeschäftspartner von Wirecard sind und gemeinsam über eineAlibaba-Tochtergesellschaft das Bezahlsystem ‚Alipay‘ entwickelt haben,Interesse an den Bayern signalisiert hat.Die Unternehmensentwicklung könnte kaum besser laufen, da Wirecard nichtnur durch permanente Zukäufe wächst, sondern auch organisch. Dasorganische Wachstum lag im ersten Quartal 2017 bei annähernd 30 %. Miteiner mehr als 50 %igen Eigenkapitalquote und reichlich Kapital solltenweitere Zukäufe nur eine Frage der Zeit sein. Mit einer Gewinnmarge vonrund 30 % kann das Unternehmen gut arbeiten, wobei Analysten für diekommenden Jahre bereits eine noch höhere Marge sehen. Die jüngsten Kursziele der Analysten reichen bis 80,- EUR, was durch die vor kurzem bekanntgegebene Prognoseerhöhung durchaus realistisch erscheint. Statt mit einem EBITDA zwischen mit 382 und 400 Mio. EUR rechnet der Konzern „aufgrund einer starken operativen Geschäftsentwicklung" nun mit einem EBITDA zwischen 392 und 406 Mio. EUR. 