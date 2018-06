Übernahmetätigkeit zieht an

Als Gold und die Rohstoffpreise Ende 2015 am Boden lagen, sahen wir in dieser Bewegung auffällig viele Übernahmen und Zusammenschlüsse im Sektor. Unternehmen wurden teilweise zu extrem günstigen Niveaus übernommen. Im Nachhinein hat sich diese anziehende M&A Tätigkeit als Signal für einen Boden herausgestellt.

Nun sehen wir seit einigen Tagen ein vergleichbares Verhalten im Markt.

Ich hatte meinen Lesern über ATLAS IRON (ASX: AGO) berichtet, die jahrelang am Boden lagen und plötzlich gleich drei Parteien die Firma übernehmen wollten. Hier hat Milliardärin Gina Rinehart mit Ihrer Firma HANCOCK nun ein Übernahmeangebot für 0,042 AUD in Cash vorgelegt (LINK). Der Gegenwert liegt somit aktuell bei ca. 400 Millionen AUD, wobei der Markt die Aktie über dem Angebot handelt, was zeigt, dass man vielleicht noch auf ein weiteres Angebot spekuliert.

Dann hat SOUTH 32 (ASX: S32) ein Übernahmeangebot für die kanadische Firma ARIZONA MINING (TSX: AZ) abgegeben. SOUTH 32 ist schon vor Monaten mit 34% bei der Firma eingestiegen und hat nun den restlichen Aktionären ein Premium von 50% auf den bereits gut gestiegenen Kurs angeboten. Insgesamt bewertet SOUTH 32 dieses noch zu entwickelnde Zink-Projekt mit 2,14 Milliarden CAD auf den Tisch!

Eine große Party dürfte der Vorstand feiern. Er hält nämlich rund 30% aller Aktien und darf sich bald über einen 600 Millionen CAD Scheck in seinem Briefkasten freuen.

Eigenes Geld in die Firma zu stecken ist im Rohstoffsektor ein extrem wichtiger Faktor.Deshalb sehen wir es immer gerne bei unseren Firmen, wenn die Vorstände ordentlich eigenes Geld investiert haben. Das Beispiel von ARIZONA zeigt dies in eindrucksvoller Art und Weise.

Gestern dann die nächste Übernahme. DALRADIAN (TSX: DNA) erhielt ein Cash-Übernahmeangebot von ORION MINE FINANCE mit einem Premium von 62% auf den letzten Kurs.

DALRADIAN entwickelt ein hochgradiges Goldprojekt in Nordirland und ORION MINE FINANCE bietet insgesamt einen Kaufpreis von 537 Millionen CAD an.

Das interessante an dieser Übernahme ist eigentlich der Käufer.

ORION MINE FINANCE ist eine Private-Equity Firma. Normalerweise machen diese Firmen ihr Geschäft eher damit, sich in Frühphasen bei Firmen einzukaufen und dann mit dem Börsengang Kasse zu machen oder man kauft sich strategische Beteiligungen an den Firmen, um über diesen Weg Geld zu verdienen. Hinzu kommen dann noch Minenfinanzierungen, Rohstoffhandel etc.

Dass eine solche Private Equity Firma nun eine börsennotierte Firma im Goldsektor komplett übernimmt, zeigt nur eines ganz klar:

Wenn eine Private Equity Firma derartige Übernahmen tätigt, dann nur, weil sie eine massive Unterbewertung zwischen Börsenwert und inneren Wert der Firma sehen. Mit dieser Wertentfaltung verdienen sie dann auf lange Sicht Geld.

Wissen Sie, was der riesige Vorteil von Private Equity ist?

Diese Firmen haben keine nervösen, entnervten oder täglich zweifelnde Aktionäre. Auch sind die Gelder meist langfristig eingebracht und somit ist eine Private Equity Firma geschützt vor ständigen Ab- und Zuflüssen.

Die smarten Manager dieser Firmen finanzieren nun nicht nur Minenunternehmen, sondern kaufen sie gleich komplett auf. Der Value, den sie derzeit bekommen, ist massiv und selbst mit Aufschlägen von 50% oder mehr macht man auf längere Sicht immer noch ein sehr gutes Geschäft.

Fazit:

Lange Durststrecken im Gold- und Rohstoffsektor führen immer wieder zum gleichen Ergebnis.

Anleger steigen frustriert aus, die Stimmung verschlechtert sich deutlich und nur noch ganz wenige Großanleger sind in dem Sektor engagiert. Die Bewertungen fallen auf Niveaus, die man sich kaum noch logisch erklären kann.

Urplötzlich startet dann die Übernahmewelle. Es ist wie ein Domini-Effekt. Kommt eine Firma aus den Startlöchern, wollen die anderen nicht hintenanstehen und holen ihre, vielleicht seit Monaten in den Schubladen liegenden Übernahmepläne, heraus.

Dies war der Startschuß für die Goldpreis-Rallye Anfang 2016.

Nun sehen wir seit Tagen mehr und mehr Übernahmen und Zusammenschlüsse im Markt und die Prämien, die bezahlt werden, können sich sehen lassen.

Zudem waren bislang alle Angebote Cash-Zahlungen, was für Aktionäre immer besonders attraktiv ist.

Es würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten 4-8 Wochen weitere Übernahmen für mehrere hundert Millionen USD im Sektor sehen würden.