Übernahmeaktivitäten im Rohstoffsektor – aber noch Zurückhaltung bei den Produzenten

Übernahmeaktivitäten waren zu Jahresbeginn bei einzelnen Rohstoffunternehmen zu verzeichnen. Teilweise erreichten die gezahlten Preise mehr als 1 Mrd. USD, so z.B. bei der Übernahme von Arizona durch South32 für 1,3 Mrd. USD. Mit mehr als 500 Mio. USD stach auch das Gebot von Orion für Dalradian (537 Mio. CAD) hervor und Coeur war bereit, für Northern Empire rund 90 Mio. USD zu bieten. Von den kleineren Übernahmen machten Bonterra mit der Metanor-Übernahme und Osisko Mining mit der Beaufield Resources-Übernahme von sich reden. Momentan ist es wieder ruhiger geworden, bei den sogenannten M&A-Aktivitäten.Aber dennoch böten sich laut den Rohstoffexperten der Royal Bank of Canada (RBC) interessante Chancen. Die Rohstoffexperten der Bank haben eine Liste von 170 kleineren Rohstoffunternehmen erstellt, von denen mehr als die Hälfte größere Produzenten als Teilhaber aufweisen, deren Anteil höher als 5 % ist. Von diesen 170 unter Beobachtung stehenden Unternehmen haben 49 Ressourcen-Updates und 20 neue Wirtschaftlichkeits- oder Vorwirtschaftlichkeitsstudien vorgelegt. Alle Unternehmen konnten damit erhebliche Steigerungen der Ressourcen sowie Projektfortschritte vorweisen, wobei aber der Wert, bzw. die Marktkapitalisierung der Gesellschaften in diesem Jahr teilweise um mehr als 35 % gesunken ist.

Aus Sicht der RBC-Experten sei damit mittlerweile ein sehr attraktives Niveau erreicht, weshalb man womöglich schon bald wieder mit steigenden M&A-Aktivitäten rechnen könne.

Zu den heißesten Übernahmekandidaten im Anlageuniversum der RBC-Rohstoffexperten gehören in den Bereichen fortgeschrittenes Stadium und kurz vor Produktionsbeginn neben Osisko Mining auch Continental Gold, Ivanhoe Mines, Midas Gold und Sabina Gold and Silver. Zu RBCs Rising Stars wurden zehn Unternehmen auserkoren, zu denen neben Revival Gold auch Adventus Zink, Aston Bay, BonTerra, Corvus, Highland Copper, Integra Resources, Lumina Gold, Osisko Metals und SilverCrest gehören.









Revival Gold Inc. (ISIN: CA76151P1018 / TSXV: RVG) kann vor allem mit seinem ‚Beartrack’-Goldprojekt in Idahos Lemhi County bei den Analysten der RBC punkten. Neben diesem Projekt besitzt die Gesellschaft aber noch weitere vielversprechende Projekte wie das Recht auf den Erwerb auf eine hundertprozentige Beteiligung am benachbarten Goldprojekt ‚Arnett Creek’ sowie einen 51 %igen Anteil am Phosphatprojekt ‚Diamond Mountain’ in Utahs Uintah County.

Q uelle: Revival Gold Inc.

Die ‚Beartrack’-Mine wurde früher als Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung betrieben und im Jahr 2000 aufgrund des niedrigen Goldpreises stillgelegt. Insgesamt produzierte die Mine rund 609.000 Unzen Gold. Die Infrastruktur ist bis heute gut erhalten. Ein Wiederanlauf der Haufenlaugung könnte die Wirtschaftlichkeit eines Mühlenbetriebs erhöhen und sogar andere potenziell laugungsfähige Ziele in der Nähe von ‚Beartrack’ und ‚Arnett Creek’ umfassen.

Die jüngst veröffentlichte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung des ‚Beartrack’-Projekts wies unter Annahme eines Goldpreises von 1.300,- USD je Unze und Anwendung eines ‚Cutoff’-Gehalts von 0,61 g/t Gold für die Verarbeitung in der Mühle sowie eines ‚Cutoff’-Wertes von 0,26 g/t Gold für die Verarbeitung mittels ‚Cyanid’-Haufenlaugung eine angezeigte (‚indicated’) Mineralressource von rund 33,4 Millionen Tonnen mit 1,13 g/t Gold, was rund 1.214.000 Unzen Gold entspricht. Die abgeleitete (‚inferred’) Mineralressource wurde mit rund 16,9 Millionen Tonnen mit 1,41 g/t Gold beziffert, was etwa 765.000 Unzen Gold entspricht. Zusammengerechnet verfügt ‚Beartrack’ derzeit über mehr als 2 Mio. Unzen Gold mit durchschnittlich 1,2 g/t Gold. Hinzu kommen noch etwa 330.000 Unzen Gold an Oxidmaterial, das sich in einem fünf Kilometer langen Goldsystem befindet, welches sogar noch in Richtung Südwesten offen ist.

In Kürze, so die Analysten von RBC, rechne man mit neuen Bohrergebnissen aus dem derzeit laufenden 10.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramm. Ein weiteres Highlight von Revival Gold - https://www.youtube.com/watch?v=mYFWmYRfAck - sei die Aktionärsstruktur, da sich 35 % der im Umlauf befindlichen Aktien in festen Händen befinden. Davon halten das Management 14 %, Orion Mine Finance 10 % sowie Yamana und Otis Gold zusammen 11 %. Summa summarum halten die Rohstoffexperten der Bank Revial Gold auf diesem Niveau für ein Unternehmen mit einem interessanten Chance-Risiko-Profil und Übernahmefantasie.







