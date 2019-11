Über den Tellerrand blicken

In Gold und Goldgesellschaften zu investieren ist keine leichte Sache für den Anleger. Denn der Markt ist groß





Es ist wichtig sich auf Bewertungen und Wachstumspotenzial zu konzentrieren. Übertreibungen gilt es zu erkennen. Fokussiert und auch nicht zu abwechslungsreich sollte ein gutes Portfolio mit einer gesunden Mischung sein. Eine zu breite Streuung ist meist nicht förderlich. Denn es gilt sich auf die wahren Fakten zu konzentrieren.







Kauf- und Verkaufszeitpunkt sind ein weiteres wichtiges Kriterium für ein erfolgreiches Investment. Hier sollten möglichst emotionslos Eckpunkte gesetzt werden. Einen Teil des Vermögens in physischen Edelmetallen anzulegen, ist sicher nicht falsch. Soll aber ein Gewinn herausspringen, kommt man an Aktien von Edelmetallunternehmen nicht vorbei. So sieht es auch Byron King, erprobter Finanzspezialist und Herausgeber von Whiskey & Gunpowder. Vorsicht sei bei Investments natürlich angeraten, aber eine sorgfältige Auswahl werde sich lohnen.







Laut Byron King seien Anleger, trotz der Angst vor einer Wirtschaftskrise, größtenteils positiv gestimmt. Um Investments in Goldgesellschaften effizient und effektiv zu gestalten, sollte umfassend recherchiert werden. Zu den Goldgesellschaften, die einer gründlichen Überprüfung standhalten, gehören sicherlich White Gold (http://whitegoldcorp.ca/signup) und US Gold.







Mit einem äußerst aussichtsreichen Projekt im Goldgräbergebiet Yukon, das aus mehr als 439.000 Hektar Land (bestehend aus 35 Grundstücken) besteht, sollte die Gesellschaft zu den erfolgreichen Goldsuchern gehören. Denn die Liegenschaft im Whitegold-Bezirk kann bereits mit mindestens einer Million Unzen Gold glänzen. Goldgehalte von bis zu 605 Gramm Gold pro Tonne Gestein liegen hier. Mit einer erfolgreichen Privatplatzierung sind auch die Mittel für die Weiterentwicklung der Goldliegenschaft vorhanden.







Ebenso scheint US Gold auf dem richtigen Weg zu sein. Ein reichhaltiges Portfolio von Entwicklungs- und Explorationsliegenschaften in Wyoming (Copper King) und Nevada (Keystone; Maggie Creek) zeichnet die Gesellschaft aus.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von White Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/white-gold-corp/) und US Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-gold-corp/).







