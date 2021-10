Über die Inflation, die keine sein soll, die aber eine ist

Deutsche Inflation steigt auf 4,1%Wie das statistische Bundesamt mitteilte, ist diein Deutschland im September 2021 vermutlich aufgestiegen – nach 3,9% im August und 3,8% im Juli. Die Warenpreise stiegen um 6,1% gegenüber dem Vorjahr (August: +5,6%), vor allem getrieben durch steigende Energiepreise (+14,3%) und Nahrungsmittelpreise (+4,9%). Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 2,5% gegenüber dem Vorjahr (August: +2,5%).Hinter dem starken Jahresanstieg der Konsumgüterpreise verbergen sich zum einen zwar „“ und; so blieben die Konsumgüterpreise im September voraussichtlich unverändert gegenüber dem Vormonat August. Jedoch ist zu befürchten, dass diedie Teuerung weiter in die Höhe treiben wird. Dafür spricht vor allem der hohe „Geldmengenüberhang“, für den die EZB seit etwa Frühjahr 2020 gesorgt hat.Sparer und Investoren in traditionelle Kapitalanlagen – wie Bankguthaben, Geldmarkfonds, Anleihen etc. – erleiden schon jetzt schwere Verluste: Die(d. h. inflationsbereinigte)der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe liegt derzeit bei schätzungsweise– das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben! Sparer und Anleger sollten sich nicht täuschen lassen:Es ist vielmehr zu befürchten, dass diepraktiziert, die Kaufkraft des Euro systematisch weiter verringern wird; dass das Halten von Euro und in Euro ausgewiesener Zahlungsversprechen zu einemwird, als es jetzt schon ist.

Kurzkommentar von Dr. Thorsten Polleit (Degussa Goldhandel)

