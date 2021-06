Über Gold Silber nicht vergessen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Ebenso wie Gold ist auch Silber eine Krisenversicherung. Aber Silber kann noch mehr

Im letzten Jahr wurden rund 850 Millionen Unzen Silber produziert, das ist der vierte Rückgang in Folge. Schwindende Silbergehalte in den Minen und pandemiebedingte Produktionseinschränkungen wirkten ursächlich. Für dieses Jahr rechnen viele Experten wieder mit einer steigenden Silberproduktion. Und Silber ist begehrt, nicht nur als Anlagemetall, sondern auch in der Industrie. Für Nachschub sorgen besonders Mexiko, Peru und China. Zirka 150 Millionen Unzen Silber fließen pro Jahr in die ETFs. Silber ist nicht nur als Schmuck gefragt, viele High-Tech-Produkte kommen nicht ohne das Edelmetall aus.





Beim physischen Investment in Silber ist im Gegensatz zu Gold aber die steuerliche Komponente zu berücksichtigen. Beim Goldkauf fällt keine Mehrwertsteuer an, anders beim Silber. Dass nach der Haltefrist von einem Jahr keine weitere Steuer fällig ist, dies ist bei beiden Edelmetallen gleich. Die Silber verschlingenden Zukunftstechnologien wie beispielsweise 5G könnten Silber in den nächsten Jahren größere Preisanstiege bescheren. Das Umfeld, das für Gold wirkt, wie die expansive Geldpolitik oder die Negativzinsen etwa, wirkt auch für Silber. Gold und Silber sind wertstabile Anlagen. Bei Geld auf der Bank dagegen schmälert die Inflation und wenn man Pech hat, auch Strafzinsen das Ersparte. Silber kann in bestimmten Phasen stärker als Gold an Wert gewinnen. Wer auf diese Möglichkeit setzen möchte und die Mehrwertsteuer beim Kauf von physischem Silber sparen möchte, kann Anteilseigner von gut aufgestellten Silberunternehmen werden.





Da könnte man an Endeavour Silver denken. Seit vielen Jahren produziert das Unternehmen in Mexiko in drei Silber-Gold-Minen erfolgreich. Das Wachstumsziel verliert Endeavour Silver auch nicht aus den Augen. In Peru auf Silbersuche ist Tier One Silver. Im Portfolio befindet sich das Curibaya- sowie das Hurricane-Projekt und auch drei weitere Liegenschaften.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und Tier One Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.